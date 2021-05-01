Эмират Рас-эль-Хайма в этом году посетили около 200 тысяч россиян

Всего в минувшем году в эмирате отдохнули 1,3 млн иностранных гостей

Почти 1,3 млн иностранных туристов посетили эмират Рас-эль-Хайма в 2024 году, это на 7% или 100 тыс. больше, чем годом ранее, сообщает департамент по развитию туризма эмирата.

"В 2024 году эмират посетили рекордные 1,28 млн туристов, доходы от туризма выросли на 12%.

Количество туристов в MICE-сегменте также возросло на 15%. Рост турпотока стал возможен благодаря открытию новых отелей и курортов, росту числа международных мероприятий, а также расширению числа рейсов, выполняемых в международный аэропорт Рас-эль-Хаймы из зарубежных стран", - говорится в сообщении.



Цель эмирата - увеличить иностранный турпоток до 3,5 млн к 2030 году.

Как ранее сообщали в департаменте, российский турпоток в Рас-эль-Хайму в 2023 году составил 200 тыс. человек, а в 2024 году этот показатель будет либо таким же, либо чуть выше.

Напомним, что авиакомпания Air Arabia с 27 декабря запустила прямые рейсы из Москвы (аэропорт "Домодедово") в Рас-эль-Хайму (ОАЭ).

Перелеты выполняются 3 раза в неделю на узкофюзеляжном Airbus A320, время в пути составит 5 часов 10 минут.

Кроме того, Air Arabia летает из этого же аэропорта в два других города ОАЭ - Шарджу и Абу-Даби.



В свою очередь, туроператор Fun&Sun отправил на отдых в эмират Рас-эль-Хайма 100 тыс. российских туристов в 2024 году, сообщил ранее гендиректор компании Владимир Рубцов.

«Объемы продаж туров в эмират стабильно растут на протяжении всех последних лет в среднем на 50% ежегодно, что свидетельствует о растущем интересе туристов к этому направлению и готовности рекомендовать его друзьям и близким.

В 2023 году мы отправили в эмират 70 тыс. туристов, что составило более 36% от всего турпотока из России – 191 664 человек. Это год мы планируем закрыть цифрой 100 тыс. туристов», - рассказал он.





По словам г-на Рубцова, план компании на 2025 год – увеличить этот показатель до 150 тыс. туристов: «Если в 2018 году мы говорили о том, что Рас-эль-Хайма имела долю в наших продажах меньше 10%, то сегодня это больше 30%».

/TOURBUS.RU