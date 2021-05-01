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28 января
Эмират Рас-эль-Хайма в этом году посетили около 200 тысяч россиян
Всего в минувшем году в эмирате отдохнули 1,3 млн иностранных гостей
Почти 1,3 млн иностранных туристов посетили эмират Рас-эль-Хайма в 2024 году, это на 7% или 100 тыс. больше, чем годом ранее, сообщает департамент по развитию туризма эмирата.
"В 2024 году эмират посетили рекордные 1,28 млн туристов, доходы от туризма выросли на 12%.
Количество туристов в MICE-сегменте также возросло на 15%. Рост турпотока стал возможен благодаря открытию новых отелей и курортов, росту числа международных мероприятий, а также расширению числа рейсов, выполняемых в международный аэропорт Рас-эль-Хаймы из зарубежных стран", - говорится в сообщении.
Напомним, что авиакомпания Air Arabia с 27 декабря запустила прямые рейсы из Москвы (аэропорт "Домодедово") в Рас-эль-Хайму (ОАЭ).
Перелеты выполняются 3 раза в неделю на узкофюзеляжном Airbus A320, время в пути составит 5 часов 10 минут.
Кроме того, Air Arabia летает из этого же аэропорта в два других города ОАЭ - Шарджу и Абу-Даби.
«Объемы продаж туров в эмират стабильно растут на протяжении всех последних лет в среднем на 50% ежегодно, что свидетельствует о растущем интересе туристов к этому направлению и готовности рекомендовать его друзьям и близким.
В 2023 году мы отправили в эмират 70 тыс. туристов, что составило более 36% от всего турпотока из России – 191 664 человек. Это год мы планируем закрыть цифрой 100 тыс. туристов», - рассказал он.
По словам г-на Рубцова, план компании на 2025 год – увеличить этот показатель до 150 тыс. туристов: «Если в 2018 году мы говорили о том, что Рас-эль-Хайма имела долю в наших продажах меньше 10%, то сегодня это больше 30%».
/TOURBUS.RU
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