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28 января
Минтуризма Израиля: Мы надеемся на запуск рейсов из России в Эйлат уже этой весной
Российские туроператоры просят отменить процедуру получения "электронного разрешения" для туристов, организованно прибывающих в Эйлат
Израиль надеется на запуск прямых рейсов из России на курорт Эйлат на Красном море весной 2025 года, сообщил генеральный директор министерства туризма Израиля Дани Шахар.
"Мы разговаривали о восстановлении полетов с гендиректором Red Wings, о возобновлении полетов с упором на Эйлат. Здесь присутствует еще одна авиакомпания, это "Азимут". Обе авиакомпании сейчас летают в Тель-Авив и, надеюсь, что полетят в Эйлат. Мы надеемся, что это произойдет в марте-апреле", - заявил он сегодня журналистам и туроператорам, - сообщают «Интерфакс» и АТОР.
Как отметил г-н Шахар, посольство Израиля в РФ также обсуждает с российскими ведомствами снятие рекомендаций по ограничению продажи туров в Израиль. В частности, официальные письма направлены в министерство экономического развития РФ и МИД России.
Российские туроператорыв свою очередь обратили внимание израильской стороны на сложности с оформлением электронного разрешения в Израиль. Это требование вступило в силу для граждан РФ с 1 января 2025 года. ЕТА стоит 25 шекелей и оплатить этот сбор онлайн можно только по карте зарубежного банка или получить при очном визите в визовом центре VFS Global. Сервисный сбор составит 5 долларов/
По мнению туроператоров, для возвращения массового туризма из России в Эйлат стоит отменить процедуру получения ЕТА для туристов, прибывающих в составе пакетных туров. В Минтуризма Израиля обещают рассмотреть это предложение.
"Мы планируем компенсировать российским туроператорам расходы на маркетинг и рекламу туризма в Эйлат, будем возвращать до 50% их расходов. Такая программа уже работала до пандемии, мы возвращали в среднем 30% расходов. Компании, которые привозили по многу туристов, получали до $100 тыс. И работаем над еще одной программой по возврату денег за каждого привезенного туриста", - сообщил тогда глава департамента министерства туризма Израиля в России и СНГ Владимир Шкляр.
По словам гендиректора аэропорта Зохара Гефена, он готов вести переговоры с российскими перевозчиками о предоставлении благоприятных условий сотрудничества.
/TOURBUS.RU
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