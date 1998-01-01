Минтуризма Израиля: Мы надеемся на запуск рейсов из России в Эйлат уже этой весной

Российские туроператоры просят отменить процедуру получения "электронного разрешения" для туристов, организованно прибывающих в Эйлат

Израиль надеется на запуск прямых рейсов из России на курорт Эйлат на Красном море весной 2025 года, сообщил генеральный директор министерства туризма Израиля Дани Шахар.

"Мы разговаривали о восстановлении полетов с гендиректором Red Wings, о возобновлении полетов с упором на Эйлат. Здесь присутствует еще одна авиакомпания, это "Азимут". Обе авиакомпании сейчас летают в Тель-Авив и, надеюсь, что полетят в Эйлат. Мы надеемся, что это произойдет в марте-апреле", - заявил он сегодня журналистам и туроператорам, - сообщают «Интерфакс» и АТОР.





Как отметил г-н Шахар, посольство Израиля в РФ также обсуждает с российскими ведомствами снятие рекомендаций по ограничению продажи туров в Израиль. В частности, официальные письма направлены в министерство экономического развития РФ и МИД России.

Он напомнил, что до пандемии РФ была вторым рынком въездного туризма в Израиль после США.



В 2019 году Израиль посетили почти 320 тыс. российских туристов. Общее число иностранных туристов составило 4,5 млн человек.

"Потом пандемия и события 7 октября 2023 года, после которых страна была в опасном положении, и количество туристов стало снижаться. Если бы не 7 октября, то в 2025 году иностранный въездной турпоток составил бы 5 млн человек", - подчеркнул г-н Шахар.



Также израильская сторона заверила, что безопасности туристов в Израиле ничего не угрожает, обстановка в стране спокойная.

Напомним, что 2024 году российские туристы совершили 67 тыс. поездок в Израиль

Российские туроператорыв свою очередь обратили внимание израильской стороны на сложности с оформлением электронного разрешения в Израиль. Это требование вступило в силу для граждан РФ с 1 января 2025 года. ЕТА стоит 25 шекелей и оплатить этот сбор онлайн можно только по карте зарубежного банка или получить при очном визите в визовом центре VFS Global. Сервисный сбор составит 5 долларов/

По мнению туроператоров, для возвращения массового туризма из России в Эйлат стоит отменить процедуру получения ЕТА для туристов, прибывающих в составе пакетных туров. В Минтуризма Израиля обещают рассмотреть это предложение.



Как сообщалось ранее, в конце декабря в России побывала делегация представителей турбизнеса курорта Эйлат, которая провела переговоры о возобновлении прямых авиарейсов и организованного туризма с российскими авиакомпаниями и туроператорами.

"Мы планируем компенсировать российским туроператорам расходы на маркетинг и рекламу туризма в Эйлат, будем возвращать до 50% их расходов. Такая программа уже работала до пандемии, мы возвращали в среднем 30% расходов. Компании, которые привозили по многу туристов, получали до $100 тыс. И работаем над еще одной программой по возврату денег за каждого привезенного туриста", - сообщил тогда глава департамента министерства туризма Израиля в России и СНГ Владимир Шкляр.



Аэропорт в Эйлате открылся в начале 2019 года после 10-летнего строительства, и сейчас он является вторым по значимости в Израиле.

По словам гендиректора аэропорта Зохара Гефена, он готов вести переговоры с российскими перевозчиками о предоставлении благоприятных условий сотрудничества.

"Мы хотим восстановить российский туризм в Израиль, и аэропорт Ramon будет являться важным элементом в этом восстановлении. Мы очень надеемся, что российские туристы и авиакомпании смогут вернуться к нам в том объеме, как это было до ковида и даже больше", - сказал он.

/TOURBUS.RU