Эксперты: За ввоз сыра и колбасы из стран ЕС туристов штрафовать не будут

Как сообщает сегодня пресс-служба РСТ, Россельхознадзор с 20 января запретил ввоз в Россию продукции животноводства из Евросоюза из-за вспышки ящура в Германии. Под запрет попали в том числе продукты, которые туристы ввозят для личного пользования, такие как сыр или колбаса. Запрещен также транзит таких товаров по российской территории в третьи страны.

В РТС отмечают, что после введения на прошлой неделе запрета на ввоз в Россию молочных и мясных продуктов из Евросоюза уже были случаи их конфискации на границе, правда, пока единичные. В подобных ситуациях туристам грозит только изъятие «запрещенки», но не штрафы. Тем не менее, тем, кто планирует лететь в Европу, эксперты Российского союза туриндустрии советуют внимательно изучить таможенные правила всех стран по маршруту.

«Запрет на ввоз из Европы в Россию и транзита товаров по российской территории в третьи страны, с которыми у нас нет прямого воздушного сообщения, включает мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты.

Россельхознадзор ввел ограничение временно, но невозможно предсказать, сколько оно продлится, поэтому ориентируемся на дальнейшие указания ведомства. Насколько мне известно, изъятия таких товаров уже происходят, однако не носят массового характера, случаи единичные», – рассказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Он подчеркнул, что, планируя путешествие за границу, необходимо заранее ознакомиться с таможенными правилами страны вылета и страны прилета, включая транзитные направления,

«Понятно, что люди привыкли привозить из-за границы в качестве сувениров конфеты, сыр, хамон и т.д., но сейчас надо быть внимательным, заранее уточнять правила ввоза и соблюдать таможенные формальности.

Тем более что правила везде разные, в том числе ограничения по ввозу тех или иных пищевых продуктов, – добавил эксперт.

Как пояснил вице-президент РСТ, генеральный директор юридической компании «Персона Грата» Георгий Мохов, если провезенные в багаже продукты конфискуют, то отправят на уничтожение, оформив соответствующий протокол, а туриста отпустят – штрафы в этой ситуации не применяются.

«Если же продукты, приобретенные в Европе, обнаружат во время пересадки, например, в Стамбуле, могут предложить их просто оставить или съесть – чтобы не оформлять изъятие.

Это процедура длительная, можно опоздать на рейс. Если уж очень хочется привезти продукты, лучше приобретать сыры и колбасы в Турции, чтобы не было маркировки места производства ЕС», – заметил эксперт.

По словам начальника отдела продаж компании «Содис» Ирины Мануильской, туристы, планирующие вылет из Италии и Франции, после появлении новости от Россельхознадзора сразу же стали уточнять информацию у туроператора.

«Кто-то уже купил сыров и хамона, другие планировали это сделать. В то же время пока никого из наших клиентов на таможне не обыскивали и не задерживали. Рейсы были транзитные, то есть в Россию они прилетали из Стамбула.

И никто не спросил, везут ли они что-то из запрещенных продуктов. Пока ситуация такая. В любом случае, мы предупреждаем путешественников о возможной конфискации мясных и молочных продуктов», – подчеркнула она.

В компании «Русский Экспресс» также рассказали, что пока от туристов жалоб на изъятие продуктов в связи с ограничениями со стороны Россельхознадзора не поступало.

«Все же основная цель поездок в Европу – отдых и посещение культурно-развлекательных мероприятий, поэтому запрет на ввоз в Россию мясных и молочных продуктов из стран ЕС на спросе со стороны туристов не скажется», – подчеркнула аналитик PR-службы Елизавета Тимошенко.

/TOURBUS.RU