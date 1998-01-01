Новости Вручены премии правительства в области туризма за 2024 год Cреди награжденных — сотрудники туроператора Fun&Sun, курорта «Красная Поляна» и телеканала "Моя Планета"

Cегодня состоялась церемония награждения лауреатов премии правительства РФ в области туризма за 2024 год, сообщает пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко. "Лауреатами премии стали авторы 10 успешных проектов, которые внесли вклад в развитие российской индустрии гостеприимства. Среди них – инициативы по созданию новых туристических объектов, инновационные цифровые решения, обучающие программы, популяризация событийного туризма, а также разработка туристических продуктов, доступных для всех, включая людей с ограниченными возможностями", - говорится в сообщении.

Как уточняют в пресс-службе, в 2024 году на рассмотрение совета по присуждению премий было представлено 88 проектов. Победители премии получают денежный приз в размере 1 млн рублей. Среди лауреатов - директор общества с ограниченной ответственностью "Территория Притяжения" Руслан Новицкий, получивший премию за проект "Притяжение".



Гендиректор ООО "Ясно поле" Дмитрий Черепков награжден за проект экопарка "Яснополе. Живая деревня".



Директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию НАО «Красная поляна» Лев Шагаров и директор по продажам той же компании Анастасия Молочкова получили премию за проект "Зеленый путь Курорта Красная поляна".



Генеральному директору телеканала "Моя Планета" Григорию Ковбасюку и группе его сотрудников присуждена премия за проект телеканала.



Замгенерального директора ООО "Гарант-СВ" Наталья Вистунова и группа сотрудников компании получила премию за проект по созданию "Классов гостеприимства".



Замдиректора по взаимодействию с органами власти Светлана Гонецкая, руководитель по связям с общественностью Ольга Иванова, директор по дистрибуции Анна Малинина и группа сотрудников туроператора Fun&Sun получили премию за проект "Система развития внутреннего и въездного туризма на основе синергии турбизнеса и власти".



За тот же проект награждена ведущий специалист разработки отдела формирования туристического продукта в Москве АНО "Больше, чем путешествие" Галия Мусалова.



Глава фермерского хозяйства и руководитель парка активного отдыха "Мальская долина" Владимир Селиверстов и группа сотрудников того же парка награждены за проект "С нуля до 50 тысяч гостей в год: как "Мальская долина" стала круглогодичным туристическим магнитом региона".



Индивидуальному предпринимателю Ирине Мамай премия присуждена за проект "Глэмпинг-экосистема "Зеленая тропа".



Администратор информационных ресурсов общественной организации "Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов" Алесей Сеник получил премию за проект "Инклюзивный туризм как комплексная система абилитации и реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра".



Гендиректору ООО "ВНИЦ Р-н-С" Дарье Островской присуждена премия за исследовательский проект "Рейтинг событийного потенциала регионов России".



Вручая премии, Чернышенко поблагодарил лауреатов за большой вклад в индустрию туризма и гостеприимства.

"Индустрия гостеприимства за последние годы получила большой прирост инвестиций, как частных, так и государственных. Но помимо финансовых ресурсов, туризм сейчас нуждается в новых идеях, которые позволят создавать туристические продукты и сервисы мирового уровня. Поэтому федеральная премия в области туризма каждый год поощряет авторов интересных проектов, которые предлагают нестандартные подходы к развитию отрасли", - добавил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.



Как напоминают в пресс-службе, сейчас идет прием заявок на получение премии правительства России в сфере туризма за 2025 год. Проекты, номинируемые на премию, должны быть реализованы на практике не менее чем за год до начала приема заявок. Работы принимаются до 1 марта. Напомним, что в прошлый раз этой высокой наградой была отмечена деятельность наших коллег из компании "КонкордБизнесСервис" и нашего Издательского дома «Турбизнес» по многолетнему развитию и продвижению делового туризма в регионах страны. /TOURBUS.RU На фото: Сотрудникам курорта Красная Поляна премия вручена за проект "Зеленый путь курорта Красная Поляна" . © Пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко

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