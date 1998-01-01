|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
28 января
Туроператоры: Беларусь становится круглогодичным направлением
Объемы продаж организованных туров в Беларусь нынешней зимой заметно выросли
Объемы продаж организованных туров в Беларусь на новогодние каникулы и весь зимний сезон в этом году заметно выросли, направление постепенно становится круглогодичным, сообщают «Интерфакс» и Российский союз туриндустрии) со ссылкой на данные туроператоров.
В этом году у туроператоров заметно выросли объемы продаж туров в Беларусь на новогодние каникулы и в целом на зимний сезон, который прежде считался низким.
На Новый год россияне посещали поместье белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще, города, замки и музеи республики, останавливались в санаториях и загородных отелях с аквапарками.
Стоимость трехдневного круиза с питанием и экскурсиями начинается от 41,8 тыс. рублей на человека.
Как рассказала директор по маркетингу туроператора Ирина Гусакова, летом цены на отели Беларусии вырастут на 15-20% по сравнению с прошлым годом.
По данным РСТ, рост произошел благодаря, в том числе, открытию новых прямых рейсов из регионов РФ в города республики, которые сейчас выполняются из 18 городов России.
Фото: primepress.by
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72