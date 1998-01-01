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28 января
Туроператоры: Беларусь становится круглогодичным направлением

Объемы продаж организованных туров в Беларусь нынешней зимой заметно выросли


 

Объемы продаж организованных туров в Беларусь на новогодние каникулы и весь зимний сезон в этом году заметно выросли, направление постепенно становится круглогодичным, сообщают «Интерфакс» и Российский союз туриндустрии) со ссылкой на данные туроператоров.

В этом году у туроператоров заметно выросли объемы продаж туров в Беларусь на новогодние каникулы и в целом на зимний сезон, который прежде считался низким.

На Новый год россияне посещали поместье белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще, города, замки и музеи республики, останавливались в санаториях и загородных отелях с аквапарками.

Так, в компании "Алеан" сообщили о двукратном росте спроса на экскурсионные туры в Беларусь в новогодние каникулы. После праздников и по февраль – прирост трехкратный относительно аналогичного периода 2024 года. На 40% выросли продажи туров в санатории республики на зимний сезон по сравнению с прошлогодним.

Коммерческий директор туроператора Оксана Булах уточнила, что наибольшим спросом пользуются классические программы от 3 до 7 дней.
"Увеличивается число возвратных туристов, им интересны города, которые они не посетили в первую поездку – Гродно, Витебск, Могилев. Ожидаем, что спрос на программы по этим городам будет только расти. Цены на трехдневные экскурсионные туры в марте стартуют от 40 тыс. рублей на двоих, пятидневные — от 66 тыс.", - рассказала Оксана Булах.

В пресс-службе туроператора "РЖД Тур" рассказали, что Беларусь пользуется повышенным спросом у клиентов круглый год. Весь круизный поезд "Белорусский вояж" по маршруту Москва-Брест/Гродно-Минск-Москва на новогодние праздники был продан еще в ноябре, а сейчас уже активно идут продажи туров на июль.

Стоимость трехдневного круиза с питанием и экскурсиями начинается от 41,8 тыс. рублей на человека.

У витебской компании "Илва" турпоток из России на Новый год и каникулы вырос на 50%, на весь зимний сезон – на 10-15% по сравнению с предыдущим годом, сообщила генеральный директор Лариса Петровская. Чаще всего туроператор принимает корпоративных туристов, школьные группы, педагогов в рамках образовательных и культурных проектов.

В компании "Туртранс-Вояж" зимой, как и летом, популярны экскурсии по городам, замкам и музеям Беларуси. Поместье Деда Мороза в Беловежской пуще принимает туристов круглый год, но зимой достопримечательность вызывает наибольший интерес. Стоимость семидневного тура в Белоруссию в марте составляет около 25 тыс. рублей, летом – 31,4 тыс.

Как рассказала директор по маркетингу туроператора Ирина Гусакова, летом цены на отели Беларусии вырастут на 15-20% по сравнению с прошлым годом.

По данным белорусской статистики, в 2023 году турпоток из России вырос на 140%, до 5 млн человек.

По данным РСТ, рост произошел благодаря, в том числе, открытию новых прямых рейсов из регионов РФ в города республики, которые сейчас выполняются из 18 городов России.
/TOURBUS.RU

 

Фото: primepress.by


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