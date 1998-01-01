Новости Туризм: Происшествия Ставропольские бизнесмены оштрафованы за взятку руководству санатория/ Морспасслужба: новых загрязнений мазута в акватории Черного моря нет/ Рейс "Аэрофлота"из Стамбула в Москву вынужден был сесть в Астрахани

Ставропольские бизнесмены оштрафованы за взятку руководству санатория Организация в Ставропольском крае выплатит штраф за дачу взятки её руководителем представителю санаторно-курортного учреждения Кисловодска, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

"Директор коммерческой организации передал начальнику контрактной службы санаторно-курортного учреждения взятку в 117 тысяч рублей за предоставление информации о планируемых закупках продуктов питания", - говорится в сообщении.



По данным следствия, таким образом компания планировала получить преимущества при участии в конкурсных процедурах.

В отношении юридического лица прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). В результате компания оштрафована на 500 тысяч рублей.

Отмечается, что в 2023 году были осуждены директор организации и сотрудник санатория.

Морспасслужба: новых загрязнений мазута в акватории Черного моря нет Суда Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы в ходе мониторинга акватории не обнаружили новых выбросов мазута, сообщил в субботу телеграм-канал Морспасслужбы.

"За вчерашние сутки судами Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы было обследовано более 125,3 кв. км (всего с начала ликвидации ЧС - 2672,1 кв. км). Загрязнений не обнаружено", - говорится в сообщении.



Береговой аварийно-спасательной партией Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы ручным способом с акватории вдоль береговой линии собрано 15,7 тонн нефтесодержащих отходов.

Произведен вывоз ранее собранных нефтесодержащих отходов с причалов порта Анапа для погрузки в ж/д вагоны в поселок Тамань. Ориентировочная масса вывезенных отходов 7,2 тонны.



15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.

Рейс "Аэрофлота"из Стамбула в Москву вынужден был сесть в Астрахани Самолет "Аэрофлота", выполнявший 24 января рейс SU2131 из Стамбула в Москву, сел в Астрахани из-за технической неполадки.

"В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна рейса SU2131 Стамбул — Москва за 24 января совершил дополнительную посадку в аэропорту Астрахани по причине срабатывания индикации работы одной из систем самолёта", - говорится в сообщении авиакомпании.

Как уточняют в "Аэрофлоте", посадка прошла штатном режиме.



По данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, самолет вылетел из Стамбула в 16.40 и должен был приземлиться в Москве в 20.30. По сообщению перевозчика, после дополнительной посадки в Астрахани вылет в Москву планировался на 02.00.

/TOURBUS.RU





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