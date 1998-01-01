Cергей Собянин: Туризм принес в прошлом году в столичный бюджет 210 млрд. рублей

Среди трендов 2024 года — рост делового туризма и числа поездок пенсионеров с внуками

Столичный бюджет получил 210 млрд рублей от туристско-экскурсионной деятельности в 2024 году, сообщил cегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

"Туризм вносит все больший вклад в развитие Москвы. По прогнозным данным, объем туристско-экскурсионного потребления в 2024 г. превысил 1,5 трлн рублей. Объем поступлений в бюджет города оценивается в 210 млрд рублей", - написал г-н Собянин в своем блоге.

Такие результаты показывают, что стратегия развития туризма Москвы полностью соответствует мировым трендам, подчеркнул градоначальник. Он отметил, что один из них - сочетание деловой и культурной программы в бизнес-поездке.

"Специализированные форумы, тренинги, выставки и другие подобные мероприятия все чаще проводят в старинных усадьбах, музеях и на других необычных площадках.

В этой нише Москва обладает уникальными конкурентными преимуществами, и мы ожидаем, что к 2030 году деловой туризм вырастет больше, чем в 2 раза, и достигнет 8 млн человек в год", - уточнил мэр.



Г-н Собянин добавил, что растет популярность путешествий людей старшего возраста с внуками. По его словам, такие туристы любят отдыхать на природе, в парках, посещать исторические и культурные достопримечательности, круизы.

"Комплексное благоустройство города, возрождение парков, создание новых рекреационных зон делает Москву идеальным выбором", - отметил мэр.



Российская столица в период новогодних каникул приняла 7 млн туристов, вклад туризма в экономику города за праздничные дни составил 136,8 млрд рублей, сообщил ранее мэр столицы .

По словам мэра, в Москву на праздники приехали туристы из регионов РФ, а также гости из Армении, Белоруссии, Индонезии, Казахстана, Китая, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Таиланда и других стран.

Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, в новогоднюю ночь средняя загрузка московских гостиниц всех категорий составила 77%, а пиковые значения в праздничный период пришлись на 3-4 января (88%), когда в городе проходили наиболее активные гуляния "Зима в Москве".

По сравнению с прошлым сезоном выручка гостиниц от продажи номеров в период праздников в среднем увеличилась на 30%.

/TOURBUS.RU

Фото: Мостуризм