|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
27 января
Cергей Собянин: Туризм принес в прошлом году в столичный бюджет 210 млрд. рублей
Среди трендов 2024 года — рост делового туризма и числа поездок пенсионеров с внуками
Столичный бюджет получил 210 млрд рублей от туристско-экскурсионной деятельности в 2024 году, сообщил cегодня мэр Москвы Сергей Собянин.
"Туризм вносит все больший вклад в развитие Москвы. По прогнозным данным, объем туристско-экскурсионного потребления в 2024 г. превысил 1,5 трлн рублей. Объем поступлений в бюджет города оценивается в 210 млрд рублей", - написал г-н Собянин в своем блоге.
Такие результаты показывают, что стратегия развития туризма Москвы полностью соответствует мировым трендам, подчеркнул градоначальник. Он отметил, что один из них - сочетание деловой и культурной программы в бизнес-поездке.
"Специализированные форумы, тренинги, выставки и другие подобные мероприятия все чаще проводят в старинных усадьбах, музеях и на других необычных площадках.
В этой нише Москва обладает уникальными конкурентными преимуществами, и мы ожидаем, что к 2030 году деловой туризм вырастет больше, чем в 2 раза, и достигнет 8 млн человек в год", - уточнил мэр.
"Комплексное благоустройство города, возрождение парков, создание новых рекреационных зон делает Москву идеальным выбором", - отметил мэр.
По словам мэра, в Москву на праздники приехали туристы из регионов РФ, а также гости из Армении, Белоруссии, Индонезии, Казахстана, Китая, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Таиланда и других стран.
Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, в новогоднюю ночь средняя загрузка московских гостиниц всех категорий составила 77%, а пиковые значения в праздничный период пришлись на 3-4 января (88%), когда в городе проходили наиболее активные гуляния "Зима в Москве".
По сравнению с прошлым сезоном выручка гостиниц от продажи номеров в период праздников в среднем увеличилась на 30%.
/TOURBUS.RU
Фото: Мостуризм
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72