Франция остается самой посещаемой туристами страной мира

Францию в 2024 году посетили более 100 млн иностранных туристов, а доход от туризма составил 71 млрд евро

Министерство туризма Франции подтвердило, что страна осталась самой посещаемой в мире и принимая более 100 миллионов иностранных туристов в 2024 году. Это стало возможным благодаря проведению Олимпийских игр, 80-й годовщине высадки в Нормандии и открытию для туристов собора Парижской Богоматери в Париже.

Францию в 2024 году посетили более 100 миллионов иностранных туристов, а доход от международного туризма составил 71 миллиард евро, - сообщает сегодня АТОР.

На первом месте по количеству визитов во Францию – бельгийцы. Также как и туристы из Великобритании, Германии, Швейцарии и США они потратили во Франции на 5-15 % больше, чем в 2023 году.

Азиатские рынки продолжают восстановление. Но по сравнению с 2019 годом гости из Китая потратили во Франции на 60% меньше денег, а из Японии – на 30% меньше.

По средним расходам на одного туриста Франции все еще не является лидером. Испания, например, в прошлом году получила 126 млрд евро всего от 94 млн туристов.

«Хотя Франция по-прежнему является мировым лидером, мы сталкиваемся с жесткой конкуренцией, особенно со стороны Испании.

Нам нужно работать над тем, чтобы увеличить средние расходы каждого посетителя», — сказала министр туризма Франции Натали Делатр. газете «Фигаро».

Драйверами роста турпотока во Францию стали Северная Европа и США. Количество ночей, которые провели во Франции туристы из Америки, увеличилось на 5% в 2024 году по сравнению с 2023 годом.

Рынки Китая и Японии в этом аспекте к «допандемийным» показателям также не вернулись.

С точки зрения туристических объектов в центре внимания путешественников в прошедшем году оказались горнолыжные курорты. В декабре они приняли в полтора раза больше отдыхающих, чем годом ранее. В целом по стране количество прибытий в зимний период выросло на 10%.

Прогнозы на 2025 год также благоприятные. В первом квартале страна ожидает роста турпотока на 10% по сравнению с показателями 2023 года. В частности, на 16% – из Китая, на 15% – из США,на 7% – из Бразилии и Индии.

Открытие после реставрации собора Парижской Богоматери, как ожидается, продолжит способствовать высокому уровню заполняемости столичных отелей: в январе ожидается рост на 7% к 2024 году и в феврале – на 4%.

/TOURBUS.RU