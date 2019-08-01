Fun&Sun этим летом полетит в Турцию из 17 регионов России

Туроператоры говорят о кратном росте объемов раннего бронирования на 2025 по нескольким странам, однако традиционно подавляющая часть объема приходится на Турцию, - сообщила сегодня пресс-служба РСТ.

Как рассказала руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Иванова, топ самых востребованных стран в рамках раннего бронирования возглавляет Турция, на нее приходится 63% от общего объема. На втором месте ОАЭ (13%), на третьем Египет (7%), затем идут Таиланд (5%), Россия (7%) и Шри-Ланка (1%).

«По Турции динамика бронирований в 2,2 раза лучше аналогичного периода прошлого года. Вдвое также вырос интерес к ОАЭ. По Египту рост в шесть раз, Таиланд бронируется на том же уровне, что и годом ранее. Число бронирований Шри-Ланки и Мальдив выросло в 3 раза», – уточнила эксперт.

По словам г-жи Ивановой, туристы бронировали Турцию во время «черной пятницы» в ноябре, был также всплеск перед новогодними каникулами, что совпадает с периодом, когда стабилизировался курс рубля, то есть 25-28 декабря 2024 года. Активность также пошла после новогодних праздников, когда традиционно туристы начинают планировать летние отпуска и поездки.

В среднем глубина бронирований составляет 180 дней, по некоторым турам достигает календарного года. Наибольшие объем заявок приходится на первую половину сезона, самые пиковые месяцы – май и июнь, их общая доля 60%.

«Если сравнивать с прошлым годом, то по Турции четко видны тенденции более высокого спроса на май-июнь, хорошая динамика на сентябрь, причем продажи сентября сопоставимы с июлем и опережают август. То есть самый большой интерес туристы проявляют к межсезонью, когда ценовая политика отелей более лояльная, соответственно и средний чек ниже», – пояснила эксперт.

Межсезонье востребовано и на других направлениях раннего бронирования. По ОАЭ 84% приходится на апрель-май, когда там еще мягкая погода и можно отдохнуть с комфортом. Основной объем бронирований Египта – апрель (67%) и май-июнь (33%).

«Такой спрос на поездки в Египет весной объясняется тем, что нет сдерживающих факторов, негативно влиявших на динамику прошлого года, прежде всего, речь о конфликте на Ближнем Востоке. Кроме того, в стране работает больше качественных отелей плюс ожидается открытие новых. Это все работает на рост популярности Египта», – уточнила г-жа Иванова.

Как заметила эксперт, в период раннего бронирования туристы в первую очередь стараются выбрать для себя тур на определенные даты в популярный отель и подходящую категорию номера. Например, для больших семей важно получить просторные семейные номера или бунгало. Положительную динамику бронирований Турции на будущий сезон в Fun&Sun также объясняют стабильной полетной программой, которую компания в прошлом году реализовала в

Полетная программа Fun&Sun уже сформирована: в Турцию туроператор будет летать из 17 регионов России, в Таиланд – из 4 городов.

По другим направлениям полетные программы находятся в стадии конкретизации.

Напомним, что в 2023 в Турции отдохнули 6,3 млн россиян, в 2024 турпоток может составить 6,8-6,9 млн, почти достигнув уровня допандемийного 2019 года.

/TOURBUS.RU