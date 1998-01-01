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27 января
Москва впервые масштабно отметит Китайский Новый год
С 28 января по 9 февраля главные площади, улицы и достопримечательности центра Москвы будут украшены в традиционном китайском стиле
25 января в Китайском культурном центре в Москве состоялось празднование «Китайского нового года в Москве-2025», в рамках которого прошла церемония награждения победителей конкурса короткометражных видеороликов «Ветер из Китая».
В торжественном мероприятии приняло участие более 200 человек, включая представителей власти, китайских и российских СМИ, культурных и творческих кругов Китая и России.
Открывая мероприятие, полномочный министр Посольства КНР в РФ Чжан Вэй отметил, что в декабре 2024 года «Праздник Весны» или «Китайский Новый год» был включен в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
Этот символ традиционной китайской культуры стал популярен по всему миру и в этом году Посольство Китайской Народной Республики в Российской Федерации и Правительство Москвы впервые совместно организовали в Москве масштабное празднование китайского Нового года.
С 28 января по 9 февраля главные площади, улицы и достопримечательности центра Москвы будут украшены в китайском стиле.
Москвичам и гостям столицы представят интерактивные культурные проекты, товары китайских брендов и многое другое, чтобы они лично смогли познакомиться с китайской культурой и прочувствовать праздничную атмосферу.
Первый заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Галина Куликова обратила внимание собравшихся на то, что такое близкое знакомство с традиционным и современным Китаем творчески обогащает россиян, эмоционально и интеллектуально стимулирует их развитие, их духовный рост.
В ходе презентации «Нихао! Китай» участники вечера узнали о возможностях зимнего туризма в Хэйлунцзяне, Пекине, Хэбэе, Шаньси, Внутренней Монголии, Синьцзяне, Тибете.
Творческие коллективы из провинции Фуцзянь представили свое вокальное и танцевальное мастерство, а в фойе была представлена выставка работ Всероссийского конкурса российских любителей китайской живописи «Кубок Посла 2024».
Вечер закончился награждением победителей конкурса «Ветер из Китая».
В 150-ти коротких видеороликах со всей Росси его участники рассказали своем видении китайской культуры.
/TOURBUS.RU
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