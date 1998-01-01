Москва впервые масштабно отметит Китайский Новый год

С 28 января по 9 февраля главные площади, улицы и достопримечательности центра Москвы будут украшены в традиционном китайском стиле

25 января в Китайском культурном центре в Москве состоялось празднование «Китайского нового года в Москве-2025», в рамках которого прошла церемония награждения победителей конкурса короткометражных видеороликов «Ветер из Китая».

В торжественном мероприятии приняло участие более 200 человек, включая представителей власти, китайских и российских СМИ, культурных и творческих кругов Китая и России.

Открывая мероприятие, полномочный министр Посольства КНР в РФ Чжан Вэй отметил, что в декабре 2024 года «Праздник Весны» или «Китайский Новый год» был включен в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Этот символ традиционной китайской культуры стал популярен по всему миру и в этом году Посольство Китайской Народной Республики в Российской Федерации и Правительство Москвы впервые совместно организовали в Москве масштабное празднование китайского Нового года.

С 28 января по 9 февраля главные площади, улицы и достопримечательности центра Москвы будут украшены в китайском стиле.

Москвичам и гостям столицы представят интерактивные культурные проекты, товары китайских брендов и многое другое, чтобы они лично смогли познакомиться с китайской культурой и прочувствовать праздничную атмосферу.

Первый заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Галина Куликова обратила внимание собравшихся на то, что такое близкое знакомство с традиционным и современным Китаем творчески обогащает россиян, эмоционально и интеллектуально стимулирует их развитие, их духовный рост.

В ходе презентации «Нихао! Китай» участники вечера узнали о возможностях зимнего туризма в Хэйлунцзяне, Пекине, Хэбэе, Шаньси, Внутренней Монголии, Синьцзяне, Тибете.

Творческие коллективы из провинции Фуцзянь представили свое вокальное и танцевальное мастерство, а в фойе была представлена выставка работ Всероссийского конкурса российских любителей китайской живописи «Кубок Посла 2024».

Вечер закончился награждением победителей конкурса «Ветер из Китая».

В 150-ти коротких видеороликах со всей Росси его участники рассказали своем видении китайской культуры.

/TOURBUS.RU