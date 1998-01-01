Банк Греции: в прошлом году число посетивших Элладу россиян сократилось на 55%

Между тем, минувшим летом российские туроператоры сообщали о росте турпотока в Грецию на 15-20%

Ни один российский турист не приехал в Грецию в ноябре 2024 года, всего за одиннадцать месяцев в стране отдохнули чуть больше 15 тыс. путешественников из РФ, следует из данных Банка Греции, которые опубликовал «Интерфакс».

"Число въездных путешественников в ноябре 2024 года выросло на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,28 млн. Такой прирост обусловлен увеличением турпотока из стран ЕС на 12,9% и из других стран - на 36,1%. В частности, колиество туристов из Германии снизилось на 20,4% и составило 109,5 тыс., а турпоток из Франции вырос на 37,2% до 38,2 тыс. Число путешественников из Италии сократилось на 5,7% до 56,1 тыс., а турпоток из Великобритании вырос на 88,5% до 98,4 тыс.

Между тем, в ноябре не было зафиксировано ни одного путешественника из России", - говорится в исследовании.





По данным Банка Греции, с января по ноябрь 2024 года въездной турпоток составил почти 35,1 млн, это на 9,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Количество путешественников из стран ЕС выросло на 10,8% до 21,35 млн, из других стран – на 8,1% до 13,7 млн.

"Турпоток из России сократился на 54,3% и составил 15,2 тысячи путешественников", - отметили в банке.

В январе-ноябре 2024 года доходы от путешествий составили 21,26 млрд евро, это на 4,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Доходы от туристов из стран ЕС выросли на 6,3% и составили 11,7 млрд евро, из других стран – на 0,5% до 8,45 млрд.

Траты российских туристов сократились на 53,3% и составили всего 14,6 млн евро.





Между тем минувшим летом отечественные операторы заявляли росте спроса на туры в Грецию этим летом на 10-20% на стыковочных рейсах Flydubai, Air Serbia, Turkish Airlines через Дубай, Белград, Стамбул или с пересадками в Ереване и Тбилиси.

«Направление хорошо продавалось по раннему бронированию, заявки поступают и сейчас, но далеко не все удается подтвердить: в разгар сезона многие отели уже встали на «стопы», в том числе и потому, что заняты туристами из других стран.

К тому же, все очень подорожало, туристы зачастую просто не вписываются в бюджет», – сообщала летом директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева.

По словам генерального директора компании «Пантеон» Анатолия Гаркушина, спрос на направлении в прошлом году вырос.

«Чаще всего запрашивали туры на Родос и Кос – летят до Бодрума и оттуда паромом добираются до островов. Берут Халкидики, Корфу и даже Миконос, правда, в последнем случае заказывают только наземное обслуживание. В целом объемы по Греции выросли на 20% по сравнению с летом прошлого года», – рассказал он.

Генеральный директор компании «Амботис» Виталий Стаматов ранее оценил увеличение продаж по Греции в 15-20% по сравнению с летом 2023 года.

Популярностью пользуются туры с перелетом до Турции и далее паром до греческих островов. Берут и комбинированные программы Турция – Греция.

«Как правило, туры в Грецию берут на 9-12 ночей. В этом году из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга есть перелеты на острова Крит и Корфу с одной стыковкой в Белграде, поэтому стали больше бронировать отели на этих островах. Средняя стоимость наших программ составляет порядка €4-5 тысяч, но немало и туров со средним чеков выше €15-17 тысяч», – рассказал г-н Стаматов.

Напомним, что до пандемии в 2019 году Грецию посетило более миллиона туристов из России. В 2023 году турпоток составил около 40 тыс.

/TOURBUS.RU