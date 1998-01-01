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В Петербурге рассказали о внедрении искусственного интеллекта в событийную индустрию

На XIV Евразийском Ивент-Форуме специалисты обсудили развитие новых информационных технологий

Развитие информационных технологий в сфере организации событий стало темой открытого заседания Комиссии «Конгрессно-выставочный Альянс Санкт Петербурга», которое состоялось на полях Евразийского Ивент Форума 22-24 января.

Председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Евгений Панкевич рассказал о существующих в городе государственных мерах поддержки для представителей отрасли. Среди них – предоставление субсидий на компенсацию затрат организаторам деловых событий, возможность участия в международных туристских выставках и другое.

Кроме того, он поддержал инициативу по заключению трехстороннего соглашения между Комитетом, Конгрессно-выставочным бюро и Конгрессно-выставочным Альянсом Санкт Петербурга. Сотрудничество позволит объединить усилия по развитию стратегий развития отрасли, проведению аналитических исследований и продвижению компьютерных разработок.

Участники дискуссии поговорили о том, какие процессы в событийной сфере может осуществлять искусственный интеллект. Речь идет о широком спектре: разработка сайтов для мероприятий, налаживание работы контактных центров, запись протокола, подготовка информационных материалов на основе анализа большого массива данных, перевод на иностранные языки, а также проверка соблюдения правил безопасности.

Президент Российского союза выставок и ярмарок Сергей Воронков отметил большой потенциал возможностей искусственного интеллекта и обратил внимание на то, что эта сфера требует пристального контроля.

Генеральный директор Конгресс-бюро Сергей Азаренков поднял вопрос необходимости содействия в вопросах цифровизации профильных предприятий малого бизнеса. Индустрии сегодня требуется создание доступного отечественного программного обеспечения. Город заинтересован в разработке решений для внедрения новых технологий по повышению качества деловых мероприятий.

Модератором дискуссии выступил председатель Конгрессно-выставочного Альянса Санкт Петербурга Слава Ходько.

Главной целью Комиссии «Конгрессно-выставочный Альянс Санкт Петербурга» является налаживание конструктивного диалога между бизнес-сообществом и государственной властью для разработки законодательных инициатив, научно-методических и образовательных проектов, а также информационного обеспечения в области конгрессно-выставочной деятельности.

/TOURBUS.RU

