Туроператоры: Для летних чартеров на Шри-Ланку нужно хорошее продвижение

Несмотря на успешный зимний сезон, этим летом на Шри-Ланку будут летать только регулярные рейсы

Как сообщает сегодня АТОР, туроператоры фиксируют рост спроса на туры на Шри-Ланку в зимнем сезоне 2024/2025. По их сводным оценкам, количество бронирований увеличилось на 15-20%. Основные факторы, стимулирующие спрос, – запуск новых чартерных программ из Москвы и крупных городов, а также расширение объемов транзитной перевозки, в том числе, из регионов. В частности, удобные стыковочные рейсы на Шри-Ланку с вылетами из регионов можно подобрать у Air Arabia и Fly Dubai, сообщили в компании Let’s Fly (входит в ГК «Слетать.ру»).

В пользу Шри-Ланки и безвизовый въезд для россиян, напомнили в PAC Group.

«Погода на Шри-Ланке зимой благоприятна как для экскурсионных туров, так и для пляжного отдыха. В новогодний период Шри-Ланка стала отличной альтернативой Таиланду благодаря наличию мест в очень хороших отелях острова», – отмечают в ITM group.

По статистике туроператоров FUN&SUN и «Русский Экспресс», средняя глубина продаж туров на Шри-Ланку составляет 2 месяца. Из-за длительного перелета туристы чаще всего бронируют туры на 9-10 ночей. По данным FUN&SUN, в ТОП-5 самых бронируемых ланкийских курортов этого сезона входят Унаватуна, Хиккадува, Бентота, Ахунгалла и Калутара.

Текущая глубина продаж туров на Шри-Ланку захватывает майские праздники 2025 года. По мнению экспертов «Интуриста», заявок станет еще больше по мере того, как островные отельеры определятся с ценами на этот период. Контрактинг проходит раз в полгода, и сейчас большая часть договоров на заезды после 30 апреля еще не сформирована, поясняют в Coral Travel.

О хорошем спросе на туры на Шри-Ланку на длинные майские выходные также сообщили в компаниях «Спектрум», Anex, FUN&SUN, Ambotis Holidays и Space Travel.

По данным Let’s Fly, средний чек на туры на Шри-Ланку этой зимой увеличился на 12,8% до 279,2 тыс. руб. На текущий момент забронировать тур на Шри-Ланку на двоих на 10 ночей с вылетом в середине февраля из Москвы и проживанием в отеле 3* (завтраки) можно от 174,1 тыс. руб. в отеле 4* – от 209 тыс. руб., в отеле 5* – от 244,5 тыс. руб.

По информации туроператоров, при всей любви россиян к системе «все включено», такой тип питания на Шри-Ланке не пользуется повышенным спросом. По данным Let’s Fly, чаще всего бронируются отели с питанием «завтраки» (44,4%), в то время как all inclusive интересен 14% отдыхающих.

Треть туристов бронирует на ланкийских курортах отели 3*, 23% – отели 4*. Чаще всего россияне летят на Шри-Ланку вдвоем (66,5%) и втроем (16, 6%), следует из статистики продаж Let’s Fly.

Тренд зимнего сезона 2024/2025 – рост спроса на комбинированные туры.ь В Ambotis Holidays считают, что комбинированные туры будут прибавлять в спросе, так как это отличная возможность посмотреть страну.

«Приехать на Шри-Ланку и не посмотреть разные регионы, такие как Элла, Нувара Элия, Сигирия, Галле и другие, это значит не увидеть в этой стране самое интересное. Это все равно, что получить подарок и даже не открыть его», – прокомментировали в Ambotis Holidays.

По итогам 2024 года турпоток из РФ на Шри-Ланку вырос всего на 2%. По оценкам Аналитической службы АТОР, динамика турпотока на Шри-Ланку напрямую зависит от объемов чартерной перевозки туроператоров на остров, в том числе из регионов. В отсутствии чартеров турпоток сильно проседает в летнем сезоне.

По мнению участников туррынка, вряд ли этот тренд будет переломлен в летнем сезоне 2025 года.

В «Интуристе» полагают, что для продвижения летнего отдыха на Шри-Ланке нужна специальная кампания от Минтуризма страны и других заинтересованных структур, а также поддержка чартерных программ на уровне государства.

По предварительной информации, пока у туроператоров нет планов на формирование чартерных или блочных полетных программ на Шри-Ланку в летнем сезоне 2025 года.

Летние туры будут только на базе регулярной перевозки.

/TOURBUS.RU