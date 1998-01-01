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24 января
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Qazaq Air продлил приостановку выполнения авиарейсов между Астаной и Екатеринбургом до марта/ "ЮТэйр" заплатит штраф за нарушение прав пассажиров/ Предварительные результаты расследования крушения самолета AZAL появятся на следующей неделе
Qazaq Air продлил приостановку выполнения авиарейсов между Астаной и Екатеринбургом до марта
Казахстанский авиаперевозчик Qazaq Air продлил приостановку выполнения авиарейсов между Астаной и Екатеринбургом до марта, сообщили "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе компании.
Тогда в компании отмечали, что рейсы в Екатеринбург будут возобновлены после повторной оценки рисков.
"ЮТэйр" заплатит штраф за нарушение прав пассажиров
Авиакомпания "ЮТэйр" заплатит штраф 30 тыс. рублей за нарушение прав пассажиров при задержке рейса из Омска в Сургут, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В октябре 2024 года в аэропорту Омска авиакомпания "ЮТэйр" задержала рейс в Сургут на более, чем 9 часов. "В нарушение требований закона пассажиры в период ожидания вылета воздушного судна несвоевременно были обеспечены комплексом услуг, полагающихся при задержке рейса, в том числе горячим питанием", - говорится в сообщении.
Министерство транспорта Казахстана может опубликовать предварительные результаты расследования крушения самолета азербайджанской авиакомпании AZAL близ Актау на следующей неделе, сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.
Теперь параметры, режимы полета и аудиопереговоры с землей, между собой экипажа накладываются, и будут сделаны определенные выводы", - уточнил вице-премьер.
В Актау самолет направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном. Не долетев до казахстанского аэропорта около 3 км, он потерпел крушение.
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