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Qazaq Air продлил приостановку выполнения авиарейсов между Астаной и Екатеринбургом до марта/ "ЮТэйр" заплатит штраф за нарушение прав пассажиров/ Предварительные результаты расследования крушения самолета AZAL появятся на следующей неделе

Qazaq Air продлил приостановку выполнения авиарейсов между Астаной и Екатеринбургом до марта

Казахстанский авиаперевозчик Qazaq Air продлил приостановку выполнения авиарейсов между Астаной и Екатеринбургом до марта, сообщили "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе компании.

"Рейсы до 6 марта приостановлены", - ответили агентству в пресс-службе авиакомпании.



В настоящее время на сайте авиаперевозчика билет по данному направлению можно купить с 8 марта, полеты будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам.

В то же время Qazaq Air продолжает выполнять ежедневные рейсы в Омск.



Как сообщалось, Qazaq Air объявил о приостановке выполнения авиарейса Астана - Екатеринбург с 28 декабря 2024 года по 27 января 2025 года "для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию".

Тогда в компании отмечали, что рейсы в Екатеринбург будут возобновлены после повторной оценки рисков.



"ЮТэйр" заплатит штраф за нарушение прав пассажиров

Авиакомпания "ЮТэйр" заплатит штраф 30 тыс. рублей за нарушение прав пассажиров при задержке рейса из Омска в Сургут, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.



В октябре 2024 года в аэропорту Омска авиакомпания "ЮТэйр" задержала рейс в Сургут на более, чем 9 часов. "В нарушение требований закона пассажиры в период ожидания вылета воздушного судна несвоевременно были обеспечены комплексом услуг, полагающихся при задержке рейса, в том числе горячим питанием", - говорится в сообщении.



По инициативе транспортной прокуратуры перевозчик привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.



Предварительные результаты расследования крушения самолета AZAL появятся на следующей неделе

Министерство транспорта Казахстана может опубликовать предварительные результаты расследования крушения самолета азербайджанской авиакомпании AZAL близ Актау на следующей неделе, сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

"Мы надеемся, что на следующей неделе предварительная часть расследования будет опубликована министерством транспорта, в течение 30 дней со дня авиапроисшествия ИКАО рекомендует. Думаю, что в связи с тем, что это международная комиссия, должны уложиться в срок. Есть сложности, но мы должны уложиться", - сказал Бозумбаев на брифинге в пятницу.



Он подчеркнул, что речь идет о расследовании авиавластями самого авиационного происшествия.

"Вы знаете, что комиссия работает, порядка 17-18 человек с участием экспертов из России, Азербайджана, ИКАО, Бразилии и так далее. Сейчас они сосредоточились над работой тех материалов, которые в Бразилии расшифровали из черных ящиков.

Теперь параметры, режимы полета и аудиопереговоры с землей, между собой экипажа накладываются, и будут сделаны определенные выводы", - уточнил вице-премьер.



25 декабря вблизи казахстанского города Актау рухнул пассажирский Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL). На борту самолета, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, 38 из них погибли.

В Актау самолет направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном. Не долетев до казахстанского аэропорта около 3 км, он потерпел крушение.

/TOURBUS.RU