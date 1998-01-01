Новости Эксперты: Минэкономразвития не готово реформировать страховые фонды выездных туроператоров Туроператоры по-прежнему несут серьезные расходы по наполнению фондов «Турпомощи»

Туроператоры, которые работают на выездном рынке, несут серьезные расходы по наполнению страховых фондов «Турпомощи». Объем средств растет, но деньги заморожены на счетах и стали тормозом для бизнеса, так как их нельзя изъять и направить на развитие компании, -сообщает сегодня пресс-служба РСТ. В конце 2023 года глава Минэкономразвития поддержал предложение турбизнеса реформировать механизм наполнения фондов. Соответствующий нормативный акт должен был появиться в декабре 2024 года, однако в итоге ведомство сочло это решение нецелесообразным. Тем не менее, как подчеркивает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, туроператоры в сфере выездного туризма стабильно работают, несмотря на все катаклизмы последних лет. Он также напомнил, что в течение семи последних лет у ассоциации не возникало необходимости эвакуировать туристов, а в течение четырех лет – решать вопросы с банкротством туроператоров и тратить таким образом деньги фондов «Турпомощи». По словам г-на Осауленко, механизмы защиты интересов туристов работают уже не для исправления последствий чрезвычайных ситуаций, а на их предупреждение. «Сейчас Фонд персональной ответственности туроператоров (ФПО) превышает 4 млрд рублей, а резервный фонд – 553 млн рублей. Мы согласны, что это избыточно. Так, резервный фонд втрое превышает сумму, необходимую для эвакуации в случае банкротства даже крупного игрока. Туроператорское сообщество за последнее время несколько раз обращалось к регулятору с просьбой реформировать существующий механизм, дать возможность компаниям более эффективно распоряжаться своими средствами, однако пока безрезультатно», – сказал г-н Осауленко. Туроператоры в сфере выездного туризма должны платить ежегодные взносы в резервный фонд объединения «Турпомощь». Размер зависит от количества туристов за предыдущий год и может составлять от 50 до 500 тыс. рублей. Деньги перечисляются не позднее 15 апреля текущего года. «ФПО в последние годы стал самым популярным вариантом финансового обеспечения туроператоров, но этот механизм подходит не всем: крупные туроператоры накопили сотни миллионов рублей, которые изымаются из оборота и лежат мертвым грузом. У одной известной компании на счету более 1 млрд рублей, которые она могла бы вложить в бизнес. «Турпомощь» еще два года назад предложила зафиксировать минимальный и максимальный уровень наполнения фондов персональной ответственности, и Минэкономразвития в лице своего руководителя Максима Решетникова поддержало эту инициативу. Ожидалось, что соответствующий нормативный акт появится в декабре 2024 года, но ничего не произошло. На наш вопрос в Минэкономразвития ответили, что сочли это нецелесообразным. Туроператоры рассчитывали на то, что смогут получить часть денег, строили планы, увеличивали бюджеты на развитие, а после этого решения были вынуждены их сокращать», – отметил Александр Осауленко. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор юридической компании «Персона Грата» Георгий Мохов согласен, что вопрос реформирования фондов туроператоров по выезду назрел. «РСТ обращался к регулятору с предложением установить для них минимальный и максимальный порог. Но пока мы не видим никаких движений или правовых документов, которые свидетельствовали бы о подготовке изменений в формировании фондов. Не исключено, что регулятор рассчитывает решить этот вопрос уже в рамках готовящегося нового закона о туризме», – пояснил он. /TOURBUS.RU

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