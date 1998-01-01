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24 января
Минтранс: Все авиакомпании должны разработать «прозрачную» ценовую политику
"Аэрофлот" и S7 уже согласовали с ФАС свою коммерческую политику
Все российские авиакомпании должны разработать ценовые политики к сентябрю 2025 года, когда вступит в силу приказ Минтранса, обязывающий их иметь такой документ, сообщила директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Вероника Ходырева, которую цитирует «Интерфакс».
Также они задекларировали, что доля продаж авиабилетов ниже экономически обоснованного тарифа составит не менее 60%, а доля билетов, продаваемых по максимальному тарифу, - менее 2,5%.
Кроме того, каждая из авиакомпаний включила в коммерческую политику "инициативные льготные программы" для отдельных категорий граждан, отметили в ФАС.
Остальные российские авиаперевозчики "должны последовать примеру компаний", считают в ведомстве.
При этом различия цены не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет.
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