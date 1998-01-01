Минтранс: Все авиакомпании должны разработать «прозрачную» ценовую политику

Все российские авиакомпании должны разработать ценовые политики к сентябрю 2025 года, когда вступит в силу приказ Минтранса, обязывающий их иметь такой документ, сообщила директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Вероника Ходырева, которую цитирует «Интерфакс».



"Если у них не будет ценовой политики, значит, это будет нарушение приказа", - сказала г-жа Ходырева на "круглом столе" в Совете Федерации о регулировании цен на авиабилеты, прошедшем вчера.

Обязанность авиакомпаний иметь документ, в соответствии с которым они формируют тарифы, заложена в пункте 21 приказа, пояснила она.



Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о согласовании коммерческих политик авиакомпаний "Аэрофлот" и S7. Компании закрепили подходы к определению стартовой цены на билеты и правила отклонения от нее, поясняли в ведомстве.

Также они задекларировали, что доля продаж авиабилетов ниже экономически обоснованного тарифа составит не менее 60%, а доля билетов, продаваемых по максимальному тарифу, - менее 2,5%.

Кроме того, каждая из авиакомпаний включила в коммерческую политику "инициативные льготные программы" для отдельных категорий граждан, отметили в ФАС.



Прозрачное ценообразование сделает перелеты в эконом-классе доступнее по стоимости и по наличию билетов. В то же время описанные в документе подходы к ценообразованию позволят перевозчикам "не допустить возможные нарушения антимонопольного законодательства", заявил руководитель ФАС Максим Шаскольский.

Остальные российские авиаперевозчики "должны последовать примеру компаний", считают в ведомстве.



Ранее, в марте прошлого года, ФАС возбудила дело в отношении S7, поскольку та не исполнила предупреждение о необходимости разработать ценовую политику. До этого служба установила, что S7 в рамках одного подкласса тарифа продает билеты по разной стоимости.

При этом различия цены не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет.



В апреле ФАС запросила пояснения о применяемом ценообразовании сразу у шести авиакомпаний: "Аэрофлота", "Победы", "Уральских авиалиний", NordWind, Smartavia и "ЮТэйр".

/TOURBUS.RU