Эксперты: Спрос на Анапу не оживится раньше апреля-мая

В последние две недели с падением объема бронирований по сравнению с прошлым годом столкнулась не только Анапа, в но и Адлер, Сочи, Дивноморское

Бронирования летнего отдыха в Анапе за последние две недели заметно снизились. Эксперты Российского союза туриндустрии объясняют это тем, что туристы ждут ясности по ситуации с очисткой пляжей.

В состоянии ожидания находятся и участники рынка – отельеры и туроператоры. По их прогнозам, спрос вряд ли оживится раньше марта-апреля, когда будут завершены все работы по ликвидации последствий разлива мазута, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

По данным сервиса для гостиниц Travelline, число бронирований номеров в Анапе за последние две недели снизилось на 54% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Падение по соседнему курортному поселку Витязево еще заметнее – минус 80%. Но цены в среднем по Анапе не упали, статистика Travelline показывает даже прирост в 3%.

«Вряд ли вы будете приглашать гостей или сами пойдете в гости, если в квартире идет масштабный ремонт. И действительно нет движения цен в отелях: мы будем обсуждать их с отельерами по итогам очистки побережья. Сейчас надо дождаться ликвидации последствий, выводов правительственной комиссии.

Мы видим в январе падение спроса примерно на 60-70% по сравнению с тем же периодом год назад, но в декабре бронирование Анапы шло активно, накоплен определенный объем, благодаря которому суммарное снижение сейчас составляет не более 30%. Однако если падение спроса продолжится, этот показатель может увеличиться», – говорит генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Хорошая новость, по его словам, в том, что те, кто приобретал отдых в Анапе по акции раннего бронирования, от своих планов не отказываются.

«Мы объяснили людям, что они могут сделать это в любое время без штрафных санкций. То есть если туристы откажутся от отдыха даже 1 мая, они ничего не потеряют. Плюс до 1 апреля у нас действует акция, в рамках которой можно забронировать два номера – в Анапе и на другом курорте, например, в Сочи. Конечно, это нам неудобно, возникают дополнительные трудности и риски для продажи.

Но мы входим в положение туристов. Если ситуация будет развиваться в негативном ключе, от анапского номера можно будет отказаться», – рассказал эксперт.

Г-н Ромашкин полагает, что реального оживления спроса на Анапу стоит ждать не раньше апреля-мая.

«Два месяца будет идти очистка, затем еще как минимум три недели-месяц уйдут на «раскачку» туристов. Мы знаем это по опыту других крупных событий, которые негативно влияли на рынок. Например, в 2012 году наводнение, разрушившее город Крымск и затронувшее Геленджик, отпугнуло туристов в самый разгар сезона. Если оценка последствий разлива мазута будет дана в апреле, то к маю спрос восстановится. Сегодняшнее падение выглядит серьезно, но в абсолютных цифрах это немного, так как активизация продаж традиционно происходит в апреле. Раннее бронирование – тенденция последнего времени, в 2015-2019 годах лето начинали бронировать не раньше конца марта», – рассказал г-н Ромашкин.

Президент Альянса туристических агентств (АТА) Наталья Осипова также ждет оживления спроса в апреле.

«На Анапу действует отложенный спрос, и, думаю, в апреле бронирования начнутся. Курорт остается одним из самых доступных по цене на лето. К тому же здесь много отелей разных категорий, у которых есть бассейны. Это всегда привлекает туристов», – считает эксперт.

По статистике Travelline, последние две недели с падением объема бронирований по сравнению с прошлым годом столкнулась не только Анапа, в минусе также Адлер, Сочи, Дивноморское. В среднем падение по Краснодарскому краю на 22 января составляет 9%.

На этой неделе в оперштабе Краснодарского края сообщили, что процесс очищения песка от мазута на Черноморском побережье планируется завершить в течение 1,5-2 месяцев.

/TOURBUS.RU

Фото: regions.ru

