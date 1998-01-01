Горячие авиановости

Air China запускает рейсы из Пекина во Владивосток/ "Ютэйр" полетит в Анталью из Москвы, Грозного, Сургута и Тюмени/ 15 российских авиакомпаний просят ускорить получение разрешений для полетов в Китай

Авиакомпания Air China запускает рейсы из Пекина во Владивосток

Авиакомпания Air China с 30 марта начнет выполнять прямые рейсы между Пекином и Владивостоком, сообщает пресс-служба аэропорта Владивостока.

Рейсы будут выполняться с частотой три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. На маршруте будет задействовано воздушное судно Boeing 737.

С запуском рейсов новой авиакомпании их общее количество по маршруту Владивосток - Пекин составит более 20 в неделю.



"Ютэйр" полетит в Анталью из Москвы, Грозного, Сургута и Тюмени

Авиакомпания "ЮТэйр" с 25 апреля откроет полетную программу из Москвы в Анталью, сообщает пресс-служба перевозчика.

Согласно расписанию, вылет из Москвы планируется в 10:30, из Антальи - в 16:50. Время в пути составит 5 часов.

В сообщении также говорится, что к летнему сезону перевозчик планирует начать летать в Анталью из Грозного, Сургута и Тюмени.

15 российских авиакомпаний просят ускорить получение разрешений для полетов в Китай

Развитие сотрудничества в сфере воздушного транспорта обсудили представители российских авиапредприятий на встрече с делегацией посольства КНР в РФ, сообщает Росавиацияу.

"Российские авиаторы обратили внимание иностранных коллег на сроки выполнения обязательных процедур для перевозчиков: прохождение аккредитации в авиационных властях Китая, подтверждение слотов в аэропортах на территории КНР, получение разрешений на выполнение регулярных полетов.

Представители 15 пассажирских и грузовых авиакомпаний России, которые присутствовали на встрече, привели конкретные примеры ситуаций, требующих проработки", - сказано в сообщении.



Делегация посольства в свою очередь предложила обсудить вопросы выдачи разрешений китайским авиакомпаниям для полетов между Пекином и Москвой на 2025 и 2026 годы, а также открытие грузовых авиалиний между странами.



По данным Росавиации, в осенне-зимнюю навигацию 2024-25 гг. китайские авиакомпании летают в Россию с частотой 108 рейсов в неделю - при том, что до начала пандемии COVID-19 их было 85.

Российские перевозчики суммарно совершают 89 рейсов в неделю в Китай, тогда как в 2019 году их было 172.

/TOURBUS.RU



