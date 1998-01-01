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23 января
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Air China запускает рейсы из Пекина во Владивосток/ "Ютэйр" полетит в Анталью из Москвы, Грозного, Сургута и Тюмени/ 15 российских авиакомпаний просят ускорить получение разрешений для полетов в Китай
Авиакомпания Air China запускает рейсы из Пекина во Владивосток
Авиакомпания "ЮТэйр" с 25 апреля откроет полетную программу из Москвы в Анталью, сообщает пресс-служба перевозчика.
Согласно расписанию, вылет из Москвы планируется в 10:30, из Антальи - в 16:50. Время в пути составит 5 часов.
В сообщении также говорится, что к летнему сезону перевозчик планирует начать летать в Анталью из Грозного, Сургута и Тюмени.
15 российских авиакомпаний просят ускорить получение разрешений для полетов в Китай
Развитие сотрудничества в сфере воздушного транспорта обсудили представители российских авиапредприятий на встрече с делегацией посольства КНР в РФ, сообщает Росавиацияу.
Представители 15 пассажирских и грузовых авиакомпаний России, которые присутствовали на встрече, привели конкретные примеры ситуаций, требующих проработки", - сказано в сообщении.
Российские перевозчики суммарно совершают 89 рейсов в неделю в Китай, тогда как в 2019 году их было 172.
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