АТОР: Никакой «эпидемии» среди туристов в Таиланде нет

Пo информации АТОР, вчера в ряде телеграм-каналов, а затем в некоторых СМИ, стали публиковаться сообщения о якобы «массовом заболевании туристов птичьим гриппом» на курортах Таиланда.

АТО» опросила ведущих туроператоров по тайскому направлению – Anex, Fun&Sun, Coral Travel, Pegas Touristik, «Интурист» и других членов АТОР.

Выяснилось, что н один туроператор ни сигналов, ни жалоб от туристов по поводу «массового заболевания» в отелях не получал. На горячую линию или по иным каналам участникам рынка никакой подобной информации не поступало – ни от самих туристов, ни от их турагентов.

Также АТОР обратился и к представителям принимающих компаний туроператоров на Пхукете. Но там тоже ничего похожего не слышали.

Что же касается страховщиков, то, как рассказала директор филиала компании ЕВРОИНС Туристическое Страхование Юлия Алчеева, случаи обращения с гриппом и ОРВИ в Таиланде за последние несколько недель единичны. А госпитализаций с гриппом не было вообще. При этом, по ее словам, картина по обращениям в Таиланде в январе 2025 года не отличается от наблюдавшейся в том же периоде прошлого года.

Дмитрий Кренев, заместитель директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса страховой компании «Ингосстрах», подтверждает эту информацию. По данным «Ингосстраха», уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, в сравнении с предыдущим сезоном, остается в том же процентном диапазоне.

«Параллельно мы наблюдаем общий рост обращений туристов к врачам по различным причинам, но данная динамика обуславливается рекордным объёмом приобретённых страховых полисов для поездок в Таиланд»: – говорит г-н Кренев.

«Вполне естественно, что какие-то туристы в Таиланде сейчас болеют гриппом и ОРВИ – среди сотен тысяч россиян, несомненно кто-то болеет. И может быть, даже семьями. Никто не отрицает этого. Это жизнь, люди болеют на отдыхе. Только вот это – совсем не основание говорить о «массовой вспышке». Статистика говорит, что болеют ровно столько же, сколько и год назад.

То есть для утверждений о «массовом заболевании» гриппом или ОРВИ российских туристов на отдыхе в Таиланде в настоящий момент просто нет никаких фактических оснований», - отмечают в АТОР.

Как подчеркнули в АТОР, «Ну а «вишенка на торте», которая подчеркивает уровень компетентности телеграмм-каналов, распространивших такую информацию – это, конечно, «птичий грипп». Это настолько невероятно, что ряд СМИ стали сразу писать все же просто о «гриппе», но не птичьем. Ведь официальная медицинская информация по этому заболеванию, в том числе зарубежная, находится в открытом доступе.

И из нее вполне понятно, что никакой «вспышки» или «эпидемии» «птичьего гриппа» именно у туристов быть не может. В принципе. Птичьим гриппом заражаются в основном те, кто работает на птицефермах (или вообще по работе контактирует с птицами)».

«Призываем туристов, турагентов, представителей СМИ при распространении информации о «массовых» заболеваниях туристов на отдыхе за рубежом ориентироваться не на телеграм-каналы с анонимными источниками, а прежде всего на информацию от страховых компаний.

Также в случае СМИ будет полезным и фактчекинг: например, предварительное изучение официальной информации о самом заболевании, которое декларируется в том или ином случае», - заключили в ассоциации.

/TOURBUS.RU