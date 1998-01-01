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Оплатить разрешение на въезд в Израиль теперь можно российской банковской картой

Для этого нужно воспользоваться услугами компании VFS Globa, которая l является единственным уполномоченным партнером Посольства Израиль в РФ по оформлению ETA-IL

С 1 января 2025 года гражданам всех стран, с которыми у Израиля действует соглашение о безвизовом режиме, включая Россию, необходимо до вылета в Израиль оформлять электронное разрешение на въезд – ETA-IL.

Изменения направлены на совершенствование процесса прохождения пограничного контроля, упорядочивание и оптимизацию обслуживания иностранных граждан, приезжающих в Израиль.

Как сообщили нам в Минтуризма Израиля, теперь гражданам России доступны два способа получения разрешения на въезд ETA-IL.

Первый cпособ: оформление через VFS Global

VFS Global является единственным уполномоченным партнером Посольства Государства Израиль в РФ по оформлению заявлений на ETA-IL. Этим способом могут воспользоваться граждане РФ и лица, временно пребывающие в РФ, которым необходима помощь в подаче заявлений и которые не располагают международными банковскими картами.

Стоимость подачи заявления составляет 25 израильских шекелей (около 700 руб.), а также сервисный сбор VFS Global в размере 5 долларов США. Оплата принимается в рублях наличными или российской банковской картой.

Сумма сбора в рублях устанавливается Посольством Государства Израиль в соответствии с действующим курсом валют. Для оплаты сбора заявителям необходимо лично предоставить внутренний и заграничный паспорта.

Телефон для справок: +7(495)269-1019

Ссылка на страницу Израиля на сайте VFS Global в России: https://services.vfsglobal.com/rus/ru/isr.

Адреса сервисных центров VFS Global в России:https://services.vfsglobal.com/rus/ru/isr/attend-centres

Второй cпособ: самостоятельное оформление онлайн

При наличии международной банковской карты, граждане могут самостоятельно заполнить анкету через сайт Управления миграции и народонаселения: https://israel-entry.piba.gov.il/.

Стоимость оформления разрешения составляет 25 израильских шекелей.

Если путешественникам требуется помощь в подаче заявки или заявка по какой-либо причине не была одобрена, можно получить консультацию и инструкции по адресу: Eta@piba.gov.il.

Проверить необходимость получения ETA можно на сайте Управления миграции и народонаселения Израиля: https://israel-entry.piba.gov.il/eligibilitynational/

Министерство туризма Израиля также просит остерегаться мошенников и пользоваться исключительно официальными ресурсами для оформления ETA-IL.

/TOURBUS.RU