Новости Пять главных фактов о выставке MITT 2025 В этом году в экспозиции впервые примут участие султанат Оман и лучшие клиники Турции

С 18 по 20 марта 2025 года в Москве, МВЦ «Крокус Экспо», пройдёт MITT – 31-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства. Участники из 30+ стран и 60+ регионов России подготовят и представят выгодные предложения для индивидуального или семейного отдыха. Регистрация посетителей продолжается! Получите бесплатный билет и запланируйте посещение MITT 2025 по промокоду tbmitt25 Что нужно знать о предстоящей выставке – Пять фактов для посетителей 1. Более 1000 российских и зарубежных участников Российская экспозиция разместится в четвёртом зале первого павильона. К MITT присоединились Ямал, Камчатка, Татарстан, Санкт-Петербург, Республика Алтай, Алтайский край, Дагестан, Сахалинская область, Астрахань, Киров, Пенза, Вологда, Оренбург, Ленинградская область и другие регионы. Также на площадке выставки гостей ждут предложения зарубежных туроператоров из Турции, Китая, Шри-Ланки, Венесуэлы, Малайзии, Уганды, Узбекистана, Туниса. MITT в очередной раз подтверждает статус самой крупной международной выставки туризма и индустрии гостеприимства в России. 2. Оман: впервые на MITT делегация Омана представит туристический потенциал своей страны В 2024 году Оман стал одним из открытий для российских путешественников. По данным посольства РФ, турпоток из России может достигнуть 70 000 человек. Оман представляет большой интерес для профессионалов туристической отрасли. На стенде страны в рамках выставки MITT 2025 можно будет пообщаться с туроператорами и отельерами, наладить контакты и заложить основу для сотрудничества. 3. Новая экспозиция «Оздоровительный и медицинский туризм» В этом разделе примут участие лучшие клиники Турции, представители которых открыты к b2b встречам. Если вы собираетесь на MITT с личными целями, на стенде «Оздоровительный и медицинский туризм» вы также сможете пройти чек-ап. Следите за подробностями и не забудьте оформить билет на выставку заранее. 4. Деловое общение с профессионалами отрасли Деловая программа MITT 2025 включит в себя более 20 тематических сессий, конференций, презентаций, дискуссий и обучающих семинаров в пяти залах. Ведущие эксперты индустрии туризма и гостеприимства представят слушателям тенденции развития рынка и перспектив отрасли. Особое внимание спикеры уделят вопросам адаптации бизнеса к новым условиям, внедрения инноваций, управления персоналом. Посещение деловой программы бесплатно по билету на выставку. 5. Лучшие предложения отелей, музеев и авиакомпаний на одной площадке Своё участие в MITT 2025 уже подтвердили: Otello 2GIS, Ostrovok.ru, Современные транспортные технологии, туроператоры MANGO (Краснодарский край), Seling Tour (Камчатский край), «Туры на Байкал» (Иркутская область), «Мзунгу» (Москва, туры в Антарктиду и Африку), «Профкурорт», отели TASIGO (Казань), Noy Land (Армения), гостиничный мегакомплекс Измайлово (Москва), круизные операторы Донинтурфлот и Ортодокс, оператор Шереметьево VIP и многие другие компании. Посетители MITT 2025 смогут встретиться с постоянными партнёрами и найти новых клиентов, провести прямые переговоры с российскими и зарубежными туристическими компаниями, турагентами, отельерами, сервисами бронирования и другими игроками отрасли, а ещё заключить выгодные контракты. 45% посетителей MITT 2024 нашли новых бизнес-партнёров. Приходите на MITT 2025, чтобы ознакомиться с лучшими предложениями от крупнейших игроков в сфере туризма! Выставка пройдёт 18 — 20 марта 2025 года в Москве (МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1). Получите билет по промокоду tbmitt25 Фото: Пресс-служба MITT

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