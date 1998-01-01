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22 января
Количество гастрономических событий в Петербурге за два года выросло в полтора раза
В 2024-м году в Северной столице прошло 119 гастрофестивалей и ярмарок, которые посетили 3,2 млн человек
Каждый год Санкт Петербург привлекает всё больше туристов, которые стремятся окунуться в атмосферу уникальных событийных мероприятий. Однако завершение периода новогодних праздников не означает снижения интереса путешественников к городу на Неве. На смену поездкам на каникулы приходят деловые визиты, но неизменным связующим звеном для гостей города из любой категории остается петербургская кухня.
Культурно-познавательный, образовательный, событийный, промышленный, участие в конференции или посещение одного из знаменитых театров Северной столицы органично дополняются знакомством с достижениями кулинарной сферы Северной столицы, -рассказали нам сегодня в пресс-службе Комитета по развитию туризма города на Неве.
В последние годы особенно заметно растет количество гастрономических мероприятий: от ярмарок до ресторанных фестивалей. Согласно данным «Турбарометра Санкт Петербурга», если в 2022 году в городе прошло 76 гастрономических мероприятий, то в 2024-м – 119.
Соответственно выросло и количество их посетителей – с 2,2 млн до 3,2 млн человек. Это как местные жители, так и гости города. При этом аналитики отмечают, что в структуре посетителей с каждым годом увеличивается доля туристов из разных регионов России и других стран.
Неоспоримым преимуществом гастрономического туризма является его всесезонность. События в этой сфере проходят во все времена года. В то же время больше всего мероприятий гастрономической направленности в Петербурге насчитывается в августе и сентябре – традиционный период сбора урожая, а также в декабре и январе - в дни новогодних и рождественских праздников.
Традиционно больше всего посетителей собирают ярмарки – за счет всеобщей доступности и значительной продолжительности. Самая популярная – Рождественская ярмарка. В этом году она проходила на Манежной, Дворцовой и Московской площадях и привлекла почти полтора миллиона посетителей.
«Рождественская ярмарка – это то, без чего я уже не воспринимаю новогодний Петербург. Радостное новогоднее настроение обеспечено!
Удобное расположение, бесплатные аттракционы для детей, множество сувениров и всевозможных товаров, есть домики с необычными новогодними игрушками, всегда есть чем подкрепиться, живое выступление артистов, интересные активности и многое другое. Прекрасное место для новогодней фотосессии», – делится впечатлениями один из посетителей ярмарки.
Также у местных жителей и туристов востребованы фестивали, проходящие с участием большого количества кафе и ресторанов. Например, Петербургский ресторанный фестиваль, организованный при участии Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга. В 2024 году он состоялся уже в четырнадцатый раз и объединил более 70 заведений города на Неве. А к гастрономическому фестивалю «Петербургский завтрак» присоединились 130 ресторанов и кафе – в течение почти всего сентября они представляли специальные меню с блюдами кухни Северной столицы.
Частью фестиваля стал II Гастрономический конкурс «Петербургский завтрак», во время которого лучшие шеф-повара города соревновались в приготовлении истинно петербургских блюд.
Популярностью пользуются также такие традиционные события как Праздник Корюшки, Фестиваль мороженого, Широкая Масленица и другие мероприятия с гастрономической составляющей.
Как отметили в пресс-службе, примерно каждый шестой гость Петербурга называет гастрономический туризм основной причиной поездки в наш город либо дополнительным фактором, органично дополняющим культурно-познавательную, деловую, медицинскую и другие программы визита.
/TOURBUS.RU
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