«Турпомощь»: В прошлом году россияне приобрели у туроператоров 2,5 млн туров за рубеж

В 2024 году наиболее популярными зарубежными направлениями у россиян стали Турция, Таиланд, Египет, ОАЭ и Абхазия

Россияне в 2024 году приобрели у туроператоров около 2,5 млн туров за рубеж, включающих перевозку, размещение и другие услуги. Это означает, что рынок организованного выездного туризма восстановился на 86% к показателям доковидного 2019-го, когда число проданных турпакетов составило 2,8 млн, сообщил директор ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко, которого сегодня цитирует пресс-служба РСТ.

«Ожидается, что по итогам 2024 года поток россиян за рубеж составит 22 млн. Общее число туристов, которые обратились к туроператорам за отдельными услугами по организации путешествий, составило 10 млн или почти половину от общего потока. Это бронирование отелей, авиабилетов, визовая поддержка и так далее.

Комплексный турпродукт приобрели, по нашим оценкам, примерно 2,4-2,5 млн человек на сумму 248,8 млрд рублей. Более точные цифры будут известны к 15 апреля, когда туркомпании сдают отчеты», – сказал он на пресс-конференции в Москве.

Как пояснил эксперт, в 2019 году, который в выездном туризме считается одним из самых успешных, было продано 2,8 млн турпакетов. Таким образом, по итогам 2024 года выездной организованный поток составил примерно 86% от доковидного уровня.

При этом в денежном выражении он превысит 2019 год: тогда было реализовано туров на 116 млрд рублей, а в прошлом году – на 248,8 млрд.

По словам эксперта, общий поток за рубеж уменьшился с 48 млн до 22 млн, но доля организованного туризма выросла: если в 2019 году с помощью турбизнеса за рубеж выезжало 5,8% от всего объема, то в 2024 - 10,9%.

«Средняя цена турпродукта в доковидный период составляла 41 тыс. 736 рублей, в 2024 – 102 тыс. рублей. Рост – в два с половиной раза за пять лет. Ежегодный рост среднего чека на выездных направлениях составил, таким образом, примерно 21%.

Это не сильно отличается от внутрироссийской динамики», – сказал г-н Осауленко.

Он подчеркнул, что туроператоры в сфере выездного туризма стабильно работают, несмотря на все катаклизмы.

«За последние четыре года состав ассоциации туроператоров по выездному туризму практически не менялся. Это примерно 400 компаний-членов, ежегодная ротация не превышает 6-8%. В 2021-2023 годах пополнения практически не было, это был период самого большого снижения численности ассоциации – до 384 компаний.

Но в 2024 году с открытием новых направлений – Юго-Восточной Азии, Китая, Ближнего Востока – стали приходить новые компании, и большие, и маленькие.

сть аффилированные с крупными банками, они, соответственно, имеют обеспечение финансовой ответственности в виде банковской гарантии», – пояснил глава «Турпомощи».

По данным ассоциации, в 2024 году наиболее популярными зарубежными направлениями у россиян стали Турция, Таиланд, Египет, ОАЭ, Абхазия.

/TOURBUS.RU