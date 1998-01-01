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22 января
UN Tourism: В 2024 году международеный туризм вернулся к допандемийному уровню
Число международных турпоездок в мире составило 1,4 млрд, средние расходы на поездку снизились до $1,1 тыс.
Число международных туристических прибытий, зарегистрированных во всем мире в 2024 году, составило 1,4 млрд, это 99% от уровня допандемийного 2019 года, сообщает Туристская организация ООН (UN Tourism).
"Прошлый год стал годом восстановление международного туризма после самого серьезного кризиса в истории отрасли. Большинство направлений приняли больше иностранных туристов в 2024 году, чем до пандемии, а их расходы продолжали активно расти. Всего международные поездки совершили 1,4 млрд туристов, что на 11% больше, чем в 2023 году и означает восстановление на 99% к допандемийному уровню", - говорится в сообщении, которое сегодня цитирует «Интерфакс».
Европейский континент, куда прибыло 747 млн иностранных туристов или почти половина всего международного потока, остается наиболее привлекательным для туризма регионом мира", - говорится в сообщении.
По сравнению с 2023 годом число прибытий выросло на 33%", - отметили в организации.
Среди рисков для роста эксперты UN Tourism называют экономические и геополитические факторы, такие как рост цен на транспорт и размещение, нестабильные цены на нефть, конфликты, погодные катаклизмы, дефицит кадров в отрасли", - отметили в организации.
По предварительным оценкам, доходы от туризма, включая пассажирские перевозки, достигли $1,9 трлн, что примерно на 3% больше, чем в 2023 году, и на 4% больше, чем в 2019", - говорится в сообщении.
/TOURBUS.RU
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