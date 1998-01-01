UN Tourism: В 2024 году международеный туризм вернулся к допандемийному уровню

Число международных туристических прибытий, зарегистрированных во всем мире в 2024 году, составило 1,4 млрд, это 99% от уровня допандемийного 2019 года, сообщает Туристская организация ООН (UN Tourism).

"Прошлый год стал годом восстановление международного туризма после самого серьезного кризиса в истории отрасли. Большинство направлений приняли больше иностранных туристов в 2024 году, чем до пандемии, а их расходы продолжали активно расти. Всего международные поездки совершили 1,4 млрд туристов, что на 11% больше, чем в 2023 году и означает восстановление на 99% к допандемийному уровню", - говорится в сообщении, которое сегодня цитирует «Интерфакс».



По данным организации, рост связан с высоким спросом на путешествия после пандемии и продолжающимся восстановлением туризма в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Лучшие результаты в восстановлении турпотоков показали Ближний Восток, Европа и Африка.



"Ближний Восток – это регион с самым большим ростом международного туризма после пандемии. В 2024 году здесь зафиксировано 95 миллионов прибытий туристов, что на 32% больше, чем в 2019 году. Африка в 2024 году приняла на 7% больше туристов, чем в 2019 (74 млн), Европа – на 1%.

Европейский континент, куда прибыло 747 млн иностранных туристов или почти половина всего международного потока, остается наиболее привлекательным для туризма регионом мира", - говорится в сообщении.



По данным UN Tourism, все европейские страны превзошли уровень 2019 года за исключением государств Центральной и Восточной Европы.

"Северная и Южная Америки приняли 213 млн туристов, это всего на 3% меньше, чем в 2019 году. В Карибском бассейне и Центральной Америке допандемийный уровень уже превышен. Азиатско-Тихоокеанский регион продолжает восстанавливать международные турпотоки. В 2024 году он принял 316 миллионов туристов, это 87% от уровня 2019 года.

По сравнению с 2023 годом число прибытий выросло на 33%", - отметили в организации.



Среди стран наиболее заметный рост числа международных прибытий – у Сальвадора (81%), Саудовской Аравии (69%), Эфиопии (40%), Марокко (35%), Гватемалы (33%), Доминиканской республики (32%).

"В 2025 году международный туризм вырастет на 3-5% по сравнению с 2024 благодаря продолжающемуся восстановлению Азиатско-Тихоокеанских рынков.

Среди рисков для роста эксперты UN Tourism называют экономические и геополитические факторы, такие как рост цен на транспорт и размещение, нестабильные цены на нефть, конфликты, погодные катаклизмы, дефицит кадров в отрасли", - отметили в организации.



"Международные доходы от туризма продолжали расти в 2024 году после того, как в 2023 году они практически вернулись к уровню до пандемии в реальном выражении (с поправкой на инфляцию и колебания обменных курсов).

По предварительным оценкам, доходы от туризма, включая пассажирские перевозки, достигли $1,9 трлн, что примерно на 3% больше, чем в 2023 году, и на 4% больше, чем в 2019", - говорится в сообщении.



Быстрее всего доходы от международного туризма в 2024 году росли в Кувейте (плюс 232%), Сальвадоре (плюс 206%), Саудовской Аравии (плюс 148%), Албании (плюс 136%), Сербии (плюс 98%). В топ-5 стран по объему доходов от туризма также наблюдался заметный рост доходов в 2024 году. Это Великобритания (плюс 40%), Испания (плюс 36%), Франция (плюс 27%), Италия (плюс 23%).

"По мере стабилизации роста средние расходы на международные поездки постепенно возвращаются к значениям до пандемии: с почти $1,4 тыс. на одну поездку в 2020 и 2021 годах до $1,1 тыс. в 2024 году", - отметили в UN Tourism.

/TOURBUS.RU