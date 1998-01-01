Новости Депутаты поддержали предложение турбизнеса заменить туристический налог оборотным Стало известно, что обсуждение замены туристического налога сейчас ведется с министерством финансов.

Взимание туристического налога в гостиницах многих российских регионов приведет к увеличению стоимости размещения в недорогих объектах, поэтому представители туриндустрии выступают за замену действующего налога оборотным, сообщила зампред Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Наталья Костенко, которую цитирует «Интерфакс». "Мы ожидаем, что турналог, который заработал в России с этого года, приведет к росту цен, в первую очередь, в дешевом сегменте. Структура налога сейчас такая: 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки. 1% от стоимости номера в 10 тыс. рублей – это 100 рублей. То есть под давлением окажутся предприниматели, у которых бюджетные средства размещения. Плюс затраты на администрирование. Соответственно, крупные отели смогут позволить себе обеспечивать сбор этого налога, а у маленьких или гостевых домов это будет проблема, и это скажется на стоимости", - рассказала она журналистам .



Как отметила г-жа Костенко, представители туротрасли активно выступают за замену туристического налога оборотным, который позволит упростить схему.

"Это приведет к небольшому росту стоимости размещения, но по факту выйдет менее затратно для объектов размещения в равной степени", - пояснила депутат. По ее словам, обсуждение замены туристического налога сейчас ведется с министерством финансов.

"Я думаю мы все-таки придем к тому, чтобы упростить этот сбор. Тем более, что отрасль не возражает, это снимет дополнительную нагрузку", - добавила г-жа Костенко.

Депутат подчеркнула, что введение туристического налога стало дополнительной нагрузкой и для туристов, на планирование путешествий которых также влияет рост стоимости транспорта и валютные колебания.



Как мы сообщали ранее, с 1 января 2025 года местные органы власти субъектов РФ получили право вводить туристический налог. Его будут платить объекты размещения, входящие в соответствующий федеральный реестр - гостиницы, хостелы, санатории, кемпинги и глэмпинги. Исключение делается для ведомственных и социальных учреждений. Закон пока также не распространяется на гостевые дома и апартаменты. Ставка налога в 2025 году будет составлять 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки. По словам вице-президента РСТ Георгия Мохова, решение о введении турналога в каждом муниципальном образовании принимают местные органы власти. Он отметил, что в некоторых регионах поспешно принятые в октябре и ноябре распоряжения о туристическом налоге отменялись под давлением общественности, объединений в сфере туризма и гостиниц. "В конце 2024 года в Налоговый кодекс внесли поправку, согласно которой региональные органы власти могут сами определить перечень гостиниц, кемпингов, баз отдыха и прочих объектов, которые должны платить туристические налог, и они по умолчанию считаются внесенными в единый реестр объектов классификации. Таким образом, местным властям предоставляются самые широкие полномочия по определению плательщиков турналога", - отмечает эксперт.

/TOURBUS.RU

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