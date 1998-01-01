|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
22 января
Депутаты поддержали предложение турбизнеса заменить туристический налог оборотным
Стало известно, что обсуждение замены туристического налога сейчас ведется с министерством финансов.
Взимание туристического налога в гостиницах многих российских регионов приведет к увеличению стоимости размещения в недорогих объектах, поэтому представители туриндустрии выступают за замену действующего налога оборотным, сообщила зампред Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Наталья Костенко, которую цитирует «Интерфакс».
"Мы ожидаем, что турналог, который заработал в России с этого года, приведет к росту цен, в первую очередь, в дешевом сегменте. Структура налога сейчас такая: 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки. 1% от стоимости номера в 10 тыс. рублей – это 100 рублей. То есть под давлением окажутся предприниматели, у которых бюджетные средства размещения.
Плюс затраты на администрирование. Соответственно, крупные отели смогут позволить себе обеспечивать сбор этого налога, а у маленьких или гостевых домов это будет проблема, и это скажется на стоимости", - рассказала она журналистам .
По ее словам, обсуждение замены туристического налога сейчас ведется с министерством финансов.
Ставка налога в 2025 году будет составлять 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки.
По словам вице-президента РСТ Георгия Мохова, решение о введении турналога в каждом муниципальном образовании принимают местные органы власти. Он отметил, что в некоторых регионах поспешно принятые в октябре и ноябре распоряжения о туристическом налоге отменялись под давлением общественности, объединений в сфере туризма и гостиниц.
"В конце 2024 года в Налоговый кодекс внесли поправку, согласно которой региональные органы власти могут сами определить перечень гостиниц, кемпингов, баз отдыха и прочих объектов, которые должны платить туристические налог, и они по умолчанию считаются внесенными в единый реестр объектов классификации. Таким образом, местным властям предоставляются самые широкие полномочия по определению плательщиков турналога", - отмечает эксперт.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72