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21 января
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"Азимут" с 1 февраля увеличит частоту полетов из Сочи в Анталью/ Air Cairo свяжет Казахстан с тремя курортами Египта/ Рейс Москва-Дубай совершил вынужденную посадку в Баку
Авиакомпания "Азимут" с 1 февраля увеличит частоту полетов из Сочи в Анталью
Авиакомпания "Азимут" с 1 февраля запустит третий рейс в неделю из Сочи в Анталью, сообщает пресс-служба перевозчика.
Сейчас рейсы выполняются по пятницам и воскресеньям. Дополнительный, третий, рейс будет выполняться по субботам.
Из Сочи третий рейс будет вылетать в 8:30 и совершать посадку в Анталье в 10:45. Обратно рейс будет вылетать в 11:45 и прибывать в Сочи в 13:40.
Air Cairo начнет летать на курорты Египта из Костаная и Алматы
Рейс Москва-Дубай совершил вынужденную посадку в Баку
Выполнявший утром в понедельник рейс Москва-Дубай самолет "Аэрофлота" совершил промежуточную посадку в Баку из-за ухудшения здоровья одной из пассажирок, сообщает пресс-служба авиакомпании.
После дозаправки в Баку самолет вылетел в пункт назначения и приземлился в эмирате в 11.17, с задержкой на два часа.
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