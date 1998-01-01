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"Азимут" с 1 февраля увеличит частоту полетов из Сочи в Анталью/ Air Cairo свяжет Казахстан с тремя курортами Египта/ Рейс Москва-Дубай совершил вынужденную посадку в Баку

Авиакомпания "Азимут" с 1 февраля увеличит частоту полетов из Сочи в Анталью

Авиакомпания "Азимут" с 1 февраля запустит третий рейс в неделю из Сочи в Анталью, сообщает пресс-служба перевозчика.

Сейчас рейсы выполняются по пятницам и воскресеньям. Дополнительный, третий, рейс будет выполняться по субботам. Из Сочи третий рейс будет вылетать в 8:30 и совершать посадку в Анталье в 10:45. Обратно рейс будет вылетать в 11:45 и прибывать в Сочи в 13:40.

Air Cairo начнет летать на курорты Египта из Костаная и Алматы

Египетская авиакомпания Air Cairo с весны этого года запускает авиарейсы из Казахстана в Шарм-эль-Шейх, Хургаду и Эль Аламейн (Египет), сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации министерства транспорта Казахстана.

"С весенне-летнего сезона авиакомпания Air Cairo планирует открытие рейсов по направлению Костанай - Шарм-эль-Шейх с частотой 1 раз в неделю и Алматы - Хургада с частотой 2 раза в неделю. Также запланировано возобновление рейсов из Алматы в Эль Аламейн с частотой 1 рейс в неделю", - говорится в сообщении.



Отмечается, что открытие новых направлений будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, и туристического сотрудничества между странами.

Air Cairo летает по 50 международным и внутренним направлениям. Парк перевозчика насчитывает 37 самолетов (6 ATR, 3 Embraer и 28 Airbus).



Рейс Москва-Дубай совершил вынужденную посадку в Баку

Выполнявший утром в понедельник рейс Москва-Дубай самолет "Аэрофлота" совершил промежуточную посадку в Баку из-за ухудшения здоровья одной из пассажирок, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Самолет, выполнявший рейс SU524 Москва-Дубай за 20 января, совершил дополнительную посадку в аэропорту Баку по причине ухудшения состояния здоровья пассажирки. На борту экипаж предпринял необходимые меры по оказанию ей первой помощи", - говорится в сообщении.



Как уточняет авиакомпания, в Баку пассажирку передали бригаде медицинских работников, которая приняла решение о ее госпитализации.

По данным табло аэропорта Шереметьево, из столицы самолет вылетел в 2.14 утра и должен был приземлиться в Дубае в 9.17.

После дозаправки в Баку самолет вылетел в пункт назначения и приземлился в эмирате в 11.17, с задержкой на два часа.

/TOURBUS.RU

