Новости ГК "Конкорд" провела годовое собрание в ... Беларуси Поездка стала насыщенным инсентивом для трёх с половиной десятков сотрудников одной из старейших и ведущих российских MICE-компаний

С 17 по 20 января компания «Конкорд» закрыла московский офис на четыре дня, чтобы провести итоговое годовое собрание в оригинальном формате Поездка в Беларусь стала интересным, насыщенным инсентивом для трёх с половиной десятков сотрудников одного из известных российских организаторов международных MICE-проектов. Как отмечает генеральный директор ГК «Конкорд» Наталья Евневич: «в прошлом год мы успешно провели более 100 различных мероприятий в России, странах СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки, а в этот раз сами превратились в обыкновенных туристов, смогли попробовать разные виды туризма - промышленный, экскурсионный, гастрономический, тимбилдинги. Открыть для себя и полюбить соседнюю Беларусь».

Каждый день четырехдневной программы был насыщен до предела. Команда «Конкорда» посетила впечатляющий по масштабам завод БЕЛАЗ, где производят самые большие в мире грузовые машины. Познакомилась с историей Беларуси в этнопарке Сула, где участвовала в языческих обрядах древних племён, погрузилась в средневековые рыцарские времена, изучала белорусский язык и традиции. В легендарной Брестской крепости отдала дань памяти героическим защитникам цитадели в начале Великой Отечественной войны. Как-будто на машине времени перенеслась на несколько веков назад - в уникальные - как сошедшие с картинки - замки в Мире и Несвиже – объекты ЮНЕСКО, в недавно открытый после реставрации дворцово-парковый комплекс в Коссово.

В один из вечеров конкордовцы, разбившись на команды, представили на суд жюри в форме театрализованных, музыкальных и танцевальных, шуточных стендапов итоги своей работы в прошлом году. Причём, проигравших в этом веселом конкурсе не было! И, конечно, не была забыта вкусная белорусская кухня - никого не оставили равнодушными драники, колдуны, цеппелины, ягодные наливки и настойки в самобытных ресторанах и трактирах Минска и Бреста. Партнёром, принимавшим «Конкорд» в Беларуси, стал Центр стратегических разработок (ЦСР). Руководитель ЦСР Анатолий Акантинов по-отечески опекал и сопровождал группу на всех этапах поездки. Все, без исключения, участники инсентив-тура отметили уникальность Беларуси, прекрасную туристическую инфраструктуру страны, гостеприимство и профессионализм отельеров, рестораторов, гидов. И загадали желание вновь вернуться в Беларусь, чтобы открыть новые интересные города и достопримечательности этой прекрасной страны.

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка