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21 января
ГК "Конкорд" провела годовое собрание в ... Беларуси
Поездка стала насыщенным инсентивом для трёх с половиной десятков сотрудников одной из старейших и ведущих российских MICE-компаний
С 17 по 20 января компания «Конкорд» закрыла московский офис на четыре дня, чтобы провести итоговое годовое собрание в оригинальном формате
Поездка в Беларусь стала интересным, насыщенным инсентивом для трёх с половиной десятков сотрудников одного из известных российских организаторов международных MICE-проектов. Как отмечает генеральный директор ГК «Конкорд» Наталья Евневич: «в прошлом год мы успешно провели более 100 различных мероприятий в России, странах СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки, а в этот раз сами превратились в обыкновенных туристов, смогли попробовать разные виды туризма - промышленный, экскурсионный, гастрономический, тимбилдинги. Открыть для себя и полюбить соседнюю Беларусь».
Каждый день четырехдневной программы был насыщен до предела. Команда «Конкорда» посетила впечатляющий по масштабам завод БЕЛАЗ, где производят самые большие в мире грузовые машины. Познакомилась с историей Беларуси в этнопарке Сула, где участвовала в языческих обрядах древних племён, погрузилась в средневековые рыцарские времена, изучала белорусский язык и традиции. В легендарной Брестской крепости отдала дань памяти героическим защитникам цитадели в начале Великой Отечественной войны.
Как-будто на машине времени перенеслась на несколько веков назад - в уникальные - как сошедшие с картинки - замки в Мире и Несвиже – объекты ЮНЕСКО, в недавно открытый после реставрации дворцово-парковый комплекс в Коссово.
В один из вечеров конкордовцы, разбившись на команды, представили на суд жюри в форме театрализованных, музыкальных и танцевальных, шуточных стендапов итоги своей работы в прошлом году. Причём, проигравших в этом веселом конкурсе не было!
И, конечно, не была забыта вкусная белорусская кухня - никого не оставили равнодушными драники, колдуны, цеппелины, ягодные наливки и настойки в самобытных ресторанах и трактирах Минска и Бреста.
Партнёром, принимавшим «Конкорд» в Беларуси, стал Центр стратегических разработок (ЦСР). Руководитель ЦСР Анатолий Акантинов по-отечески опекал и сопровождал группу на всех этапах поездки. Все, без исключения, участники инсентив-тура отметили уникальность Беларуси, прекрасную туристическую инфраструктуру страны, гостеприимство и профессионализм отельеров, рестораторов, гидов. И загадали желание вновь вернуться в Беларусь, чтобы открыть новые интересные города и достопримечательности этой прекрасной страны.
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