РСТ: Мурманских туроператоров вытесняют с рынка китайские «нелегалы»

Мурманские туроператоры озабочены расширением деятельности китайских компаний по приему в регионе туристов не только из КНР, но и других стран, из-за которой они рискуют остаться без работы, сообщает сегодня пресс-служба Российского союза туриндустрии.

"Примерно с 2016 года местное туристическое сообщество сталкивается с постепенным захватом регионального рынка иностранными туроператорами, прежде всего китайскими. Под видом образовательных программ для студентов они ведут туристическую деятельность без необходимых разрешительных документов, финансовых гарантий и соблюдения требований законодательства РФ. Расчеты за эти туры проводятся за границей, что лишает регион налоговых поступлений и инвестиций от растущего потока иностранных гостей.

Одновременно это создает нечестную конкуренцию для местных туроператоров и перевозчиков, которые соблюдают все законы и вкладывают средства в развитие региона", - цитирует пресс-служба РСТ директора компании "Визит Мурманск" Олега Теребенина.



Он подчеркнул, что официальные российские туроператоры, которые создают рабочие места, платят налоги и развивают новые туристические направления, фактически оказываются в заведомо проигрышном положении. Они не могут конкурировать с демпинговыми ценами китайских туроператоров.



Как считает директор компании "Полар Стар" Елена Пурлицис, проблема – в быстро растущем потоке китайских туристов.

"Аналогичная ситуация, насколько мы знаем, и в других регионах, но в Мурманской области нет такого количества средств размещения, достопримечательностей, как, например, в Москве или Петербурге. Сейчас наступает китайский Новый год, на 21 января - 22 февраля все выкуплено заранее, и не нами. Три основных гостиницы в Мурманске загружены под завязку.

Фактически мы будем сидеть без работы. Китайский бизнес подминает под себя весь наш рынок, россиянам на нем уже не хватает места. Например, есть кафе и рестораны, куда могут попасть только китайцы и информацию о которых они распространяют в сети WeChat. И там в меню предлагаются крабы целиком, хотя у нас разрешено подавать лишь фаланги", - сообщила эксперт.



"За последние годы от имени туроператоров Мурманской области написано немало писем в адрес губернатора области, в министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, уполномоченному по защите прав предпринимателей области, в управление Ространснадзора по СЗФО, в областные управления ФСБ и УМВД. Из большинства инстанций пришли формальные ответы или письма вообще остались без внимания.

Никто не хочет заниматься этой проблемой, а она нарастает. Один китайский туроператор начинает принимать в Мурманской области уже и туристов из Индии, Таиланда, Индонезии", - рассказал глава "Визит Мурманск".



По его словам, все это ведет к полному вытеснению регионального бизнеса из сферы оказания туруслуг, так как иностранные бизнесмены не заинтересованы в сотрудничестве с местными компаниями.

"Страдает не только местный турбизнес, но и сам регион, потому что турфирмы Мурманской области вкладывают полученный доход в развитие туристической и социальной инфраструктуры, строят отели, приобретают новые автобусы, ведут реновацию парков, создают рабочие места.

Иностранные операторы не вкладывают в Мурманскую область заработанные здесь деньги", - подчеркнул Теребенин.



Как отмечают в РСТ, мурманский турбизнес призывает проводить проверки деятельности иностранных туроператоров и перевозчиков на соблюдение российского законодательства.

"Туркомпании предлагают ввести запрет на оказание экскурсионных услуг без участия официального представителя регионального туроператора, зарегистрированного в Мурманской области, а также запретить иностранным гражданам регистрировать группы туристов в экологических парках, парках активного отдыха и музеях без сопровождения представителя регионального туроператора.

Предлагается также ограничить бронирование отелей иностранными юридическими лицами или юридическими лицами с иностранным участием на заезды более трех групп сразу, чтобы обеспечить доступ местных туроператоров к ресурсам региона", - говорится в сообщении РСТ.



/TOURBUS.RU