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21 января
РСТ: Мурманских туроператоров вытесняют с рынка китайские «нелегалы»
Местный турбизнес призывает проводить проверки деятельности иностранных туроператоров на соблюдение российского законодательства
Мурманские туроператоры озабочены расширением деятельности китайских компаний по приему в регионе туристов не только из КНР, но и других стран, из-за которой они рискуют остаться без работы, сообщает сегодня пресс-служба Российского союза туриндустрии.
"Примерно с 2016 года местное туристическое сообщество сталкивается с постепенным захватом регионального рынка иностранными туроператорами, прежде всего китайскими. Под видом образовательных программ для студентов они ведут туристическую деятельность без необходимых разрешительных документов, финансовых гарантий и соблюдения требований законодательства РФ. Расчеты за эти туры проводятся за границей, что лишает регион налоговых поступлений и инвестиций от растущего потока иностранных гостей.
Одновременно это создает нечестную конкуренцию для местных туроператоров и перевозчиков, которые соблюдают все законы и вкладывают средства в развитие региона", - цитирует пресс-служба РСТ директора компании "Визит Мурманск" Олега Теребенина.
Фактически мы будем сидеть без работы. Китайский бизнес подминает под себя весь наш рынок, россиянам на нем уже не хватает места. Например, есть кафе и рестораны, куда могут попасть только китайцы и информацию о которых они распространяют в сети WeChat. И там в меню предлагаются крабы целиком, хотя у нас разрешено подавать лишь фаланги", - сообщила эксперт.
Никто не хочет заниматься этой проблемой, а она нарастает. Один китайский туроператор начинает принимать в Мурманской области уже и туристов из Индии, Таиланда, Индонезии", - рассказал глава "Визит Мурманск".
Иностранные операторы не вкладывают в Мурманскую область заработанные здесь деньги", - подчеркнул Теребенин.
Предлагается также ограничить бронирование отелей иностранными юридическими лицами или юридическими лицами с иностранным участием на заезды более трех групп сразу, чтобы обеспечить доступ местных туроператоров к ресурсам региона", - говорится в сообщении РСТ.
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