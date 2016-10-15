Новости

Вьетнам ждет российские чартеры

Сейчас прямые рейсы на курорты Вьетнама летают только из Москвы и Иркутска

Эксперты, опрошенные АТОР, сообщают, что в плане спроса Вьетнам полностью готов к запуску чартеровиз России – полная загрузка им точно будет обеспечена, - сообщает АТОР.

«Разумеется, в абсолютных цифрах до таиландского и китайского (Хайнань) прироста далеко, однако, в тех ограниченных рамках, которые ставит отсутствие массового прямого авиасообщения, Вьетнам этой зимой показывает отличные результаты», – говорит коммерческий директор «Интуриста» Филипп Обручев-Миронов.

Полетная программа прямых рейсов, продолжает Филипп Обручев-Миронов, ограничена всего лишь двумя городами – Москвой и Иркутском. Между тем расширились объемы стыковочных вариантов: все чаще туристы летают в Нячанг, Хошимин и на Фукуок на китайских и среднеазиатских (реже ближневосточных) перевозчиках.

Туроператоры укрепляют свои позиции на направлении: формируют новые вьетнамские программы, в том числе комбинированные с другими странами, расширяют отельный ассортимент.

Параллельно идет развитие отельной базы страны и инфраструктуры в целом. Как итог – заметный рост турпотока по итогам 2024 года и в зимнем сезоне 2025 года.

Рост спроса на отдых во Вьетнаме в зимнем сезоне 2024/2025 гг. наблюдают все опрошенные АТОР» туроператоры – Pegas Touristik, Anex, Fun&Sun, Space Travel, ПАКС, ГК «Спектрум», PAC Group, ITM group, China Travel, Let'sFly, «Интурист».

В ПАКС и ITM group в середине января 2025 года фиксируют прирост на уровне 40% и 30% к тем же датам в 2024 году. Самые весомые объемы прироста наблюдаются в «Русском Экспрессе» – в 2 раза и в 12 раз, соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты уверены – рост продолжится. В «Спектруме» рассчитывают на увеличение объема продаж на 70-80%. а в PAC Group – на 10-15%.

Состав топового списка вьетнамских курортов у россиян стабилен, в нем присутствуют Нячанг, Фантьет (Муйне), Фукуок. А вот позиции курортов в рейтинге лучших несколько изменились. Многие туроператоры говорят о росте спроса на Фукуок.

В Fun&Sun прирост продаж туров на Фукуок составил 27% за счет расширения отельной базы. В «Русском Экспрессе» на Фукуок приходится 40% от общих продаж на направлении, у Нячанга – 25%, у Муйне – 24%, у Хошимина – 8%.

Хорошо продается Фукуок у PAC Group, «Спектрума», ITM group, ПАКС, China Travel, Anex. У Space Travel Фукуок вырывается в лидеры по спросу.

Спрос на Фукуок в PAC Group объясняют сезонностью – именно зима считается лучшим временем для островного отдыха, в это время здесь отличная погода и комфортный пляжный отдых. Погода на Фукуоке зимой намного комфортнее по сравнению с не менее популярным Нячангом.

В Space Travel подчеркивают, что помимо хорошей погоды, на острове достаточно новая и качественная отельная база, что также важно для туристов, особенно семейных. Есть VIP отели по очень доступным ценам, виллы с частными бассейнами. На других курортах такого разнообразия нет.

Пользуются спросом и комбинированные туры. Руководитель отдела по разработке продукта в ITM group Ирина Юрина говорит о том, что россияне любят миксовать Вьетнам с Камбоджей, а также посещать в рамках одной поездки сразу три страны – Вьетнам, Лаос и Камбоджу.

Выбор авиаперелета, конечно же, зависит от курорта, на который отправляются туристы. В ассортименте туроператоров представлены самые разные варианты: прямые рейсы, стыковочные через Китай, ОАЭ, Катар. Есть варианты перелета через Таиланд, Казахстан, Узбекистан.

В «Русском Экспрессе» рассказывают, что наиболее востребованный вариант перелета на курорт Нячанг – китайские авиакомпании, рейсы с пересадкой в Чэнду, либо в Гуанчжоу. Это самый бюджетный

вариант. На другие курорты (Фукуок, Дананг, Муйне) туристы чаще всего добираются прямыми рейсами «Аэрофлота» и далее используют внутренний перелет

/TOURBUS.RU