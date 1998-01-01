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20 января
"Аэроклуб": Число деловых поездок за рубеж выросло в прошлом году на 13%
Основная причина роста числа зарубежных командировок — стабилизация цен на авиабилеты
Стабильность цен на авиабилеты позволила деловым туристам чаще отправляться в командировки за рубеж, в 2024 году количество таких поездок выросло на 13% по сравнению с предыдущим годом, показало исследование агентства делового туризма "Аэроклуб".
"Несмотря на инфляционные ожидания и ослабление курса рубля, средняя стоимость авиабилетов осталась практически неизменной, что способствовало росту деловой активности за рубежом. Спрос на зарубежные командировки увеличился на 13%, а их доля от общего числа корпоративных поездок достигла 17%", - говорится в сообщении, которое сегодня цитирует «Интерфакс».
"Аэрофлот" стал лидером по числу перевезенных деловых путешественников на международных маршрутах – национального перевозчика выбирали 33% бизнес-туристов. Turkish Airlines – потеряла 18% бизнес-пассажиров, Air Serbia – заняла третье место с долей в 8%.
Объем рынка MICE-туризма, по экспертным оценкам, в этом году превысит $800 млрд, а в 2025 году доля стран БРИКС и Глобального Юга на этом рынке может превысить 60%, сообщил ранее замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.
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