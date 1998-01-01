"Аэроклуб": Число деловых поездок за рубеж выросло в прошлом году на 13%

Стабильность цен на авиабилеты позволила деловым туристам чаще отправляться в командировки за рубеж, в 2024 году количество таких поездок выросло на 13% по сравнению с предыдущим годом, показало исследование агентства делового туризма "Аэроклуб".

"Несмотря на инфляционные ожидания и ослабление курса рубля, средняя стоимость авиабилетов осталась практически неизменной, что способствовало росту деловой активности за рубежом. Спрос на зарубежные командировки увеличился на 13%, а их доля от общего числа корпоративных поездок достигла 17%", - говорится в сообщении, которое сегодня цитирует «Интерфакс».



Согласно исследованию, средняя стоимость авиабилетов на международных маршрутах в эконом-классе осталась на уровне 2023 года и составила 43,5 тыс. рублей, бизнес-класс подорожал на 2% до 197 тыс. рублей за перелет в одну сторону.

"Стабилизация цен на авиабилеты стала одним из положительных факторов, повлиявших на продолжающийся рост деловой активности за рубежом. Бизнес смог адаптироваться к изменившимся условиям, сохраняя баланс между затратами и стратегическими приоритетами", – пояснила управляющий директор компании "Аэроклуб" Юлия Липатова.



По данным компании, деловые путешественники в 2024 году стали на 22% чаще выбирать бизнес-класс для зарубежных перелетов, и его доля выросла до 10%, превысив показатели 2019 и 2023 годов, когда она составляла 9%. При этом средняя продолжительность зарубежных командировок осталась на уровне прошлого года и составила 6,5 дней.



В 2024 году Китай стал главной точкой притяжения для российского бизнеса. Спрос на поездки в эту страну увеличился на 119%, а доля Китая в общем числе зарубежных командировок выросла до 15% против 8% в 2023 году. Второе место сохранил Казахстан – плюс 10% с долей 9% в структуре международных поездок.

Турция, ранее занимавшая лидирующую позицию, переместилась на третье место, потеряв 19% российских бизнес-туристов. Ее доля сократилась с 10% в 2023 году до 7% в 2024 году.



Среди других самых популярных направлений деловых поездок – Сербия (минус 32% к 2023), ОАЭ (плюс 8%), Беларусь (плюс 42%), Узбекистан (плюс 28%), Армения (минус 30%), Индия (плюс 2%) и Грузия (плюс 55%).

Эксперты отметили рост числа командировок в Южную Корею (плюс 55%) и Саудовскую Аравию (плюс 78%).

По данным исследования, чаще всего в зарубежные командировки отправлялись сотрудники IT- и телеком-компаний, представители нефтегазовой промышленности и энергетики, а также фармкомпаний.





"Аэрофлот" стал лидером по числу перевезенных деловых путешественников на международных маршрутах – национального перевозчика выбирали 33% бизнес-туристов. Turkish Airlines – потеряла 18% бизнес-пассажиров, Air Serbia – заняла третье место с долей в 8%.





Объем рынка MICE-туризма, по экспертным оценкам, в этом году превысит $800 млрд, а в 2025 году доля стран БРИКС и Глобального Юга на этом рынке может превысить 60%, сообщил ранее замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

"Мы рассчитываем на то, что в этом году объем MICE-индустрии все-таки превысит $800 млрд. Но важнее другое: по оценкам экспертов, доля БРИКС, Глобального Юга на этом рынке в следующем году уже может превысить 60%", - заявил он на прошедшем в минувшем месяце в столице форуме Meet Global MICE Congress.

/TOURBUS.RU