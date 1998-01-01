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20 января
Туризм: Происшествия
"Аэрофлот" взыскал с пассажирки убытки за разбитый градусник/ Семь россиян остаются в больнице после ДТП на Шри-Ланке/ 30 туристов пострадали в результате аварии подъемника на горнолыжном курорте в Испании
"Аэрофлот" взыскал с пассажирки убытки за разбитый градусник
Сыктывкарский городской суд обязал пассажирку самолета возместить авиакомпании "Аэрофлот" убытки, которые понесла компания в связи с повреждением ртутного градусника на борту, сообщает пресс-служба горсуда.
Авиакомпания обратилась в суд с иском к пассажирке о взыскании убытков. Истец указал, что в нарушение действующих правил ответчик пронесла в воздушное судно медицинский термометр, содержащий ртуть. В результате его повреждения ядовитое вещество загрязнило борт.
В связи с этим перевозчик провел работы по санитарной обработке салона, что привело к определенным расходам.
Семь россиян остаются в больнице после ДТП на Шри-Ланке
Семь из двенадцати российских туристов продолжают лечение в больнице в городе Галле на Шри-Ланке после ДТП с микроавтобусом, сообщает посольство РФ в республике.
Водитель погиб на месте, 12 российских туристов были госпитализированы.
На горнолыжном курорте Астун в Испании порядка 30 туристов получили травмы в результате обрыва троса на канатной дороге, на месте работают спасатели, сообщает газета El Confidencial.
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