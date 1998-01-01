Туризм: Происшествия

"Аэрофлот" взыскал с пассажирки убытки за разбитый градусник/ Семь россиян остаются в больнице после ДТП на Шри-Ланке/ 30 туристов пострадали в результате аварии подъемника на горнолыжном курорте в Испании

"Аэрофлот" взыскал с пассажирки убытки за разбитый градусник

Сыктывкарский городской суд обязал пассажирку самолета возместить авиакомпании "Аэрофлот" убытки, которые понесла компания в связи с повреждением ртутного градусника на борту, сообщает пресс-служба горсуда.





Авиакомпания обратилась в суд с иском к пассажирке о взыскании убытков. Истец указал, что в нарушение действующих правил ответчик пронесла в воздушное судно медицинский термометр, содержащий ртуть. В результате его повреждения ядовитое вещество загрязнило борт.

В связи с этим перевозчик провел работы по санитарной обработке салона, что привело к определенным расходам.



Поскольку между действиями ответчика и понесенными "Аэрофлотом" убытками установлена причинно-следственная связь, суд пришел к выводу о взыскании с ответчика требуемой суммы.

Решение пока в законную силу не вступило.

Размер взысканного ущерба, дата инцидента и авиарейс не уточняются

Семь россиян остаются в больнице после ДТП на Шри-Ланке

Семь из двенадцати российских туристов продолжают лечение в больнице в городе Галле на Шри-Ланке после ДТП с микроавтобусом, сообщает посольство РФ в республике.

"На данный момент выписано 5 из 12 человек. Оставшиеся 7 продолжают лечение Пострадавшие получают необходимую квалифицированную медпомощь в полном объеме", - говорится в сообщении в телеграм-канале.



Как отметили в дипмиссии, пострадавшие – уроженцы Ставрополья и Краснодарского края, прибыли на Шри-Ланку чартерным рейсом из Сочи.

Совместно с федеральным центром медицины катастроф НМХЦ им. Н.И. Пирогова Миздрава России посольство участвует в координации оказания помощи пострадавшим.

"В настоящее время проводятся телемедицинские консультации пациентов. Уточнены диагнозы, скорректирована дальнейшая тактика лечения, согласуются сроки возможной эвакуации", - уточнили в дипмиссии.



Как мы сообщали ранее, в пятницу автобус с туристами на скорости врезался в цементовоз на шоссе у курорта Тангалле в районе Хамбонтота.

Водитель погиб на месте, 12 российских туристов были госпитализированы.



30 туристов пострадали в результате аварии подъемника на горнолыжном курорте в Испании

На горнолыжном курорте Астун в Испании порядка 30 туристов получили травмы в результате обрыва троса на канатной дороге, на месте работают спасатели, сообщает газета El Confidencial.

"В результате аварии на кресельной канатной дороге на горнолыжном курорте Астун пострадали 17 человек, двое из них получили серьезные травмы и были экстренно госпитализированы в Сарагосу. Горнолыжный курорт был немедленно закрыт, а на место происшествия было отправлено около 30 машин скорой помощи и пять вертолетов правительства Арагона, гражданской гвардии и службы по чрезвычайным ситуациям", - пишет издание.



Как отмечает газета, на канатной дороге оборвался один из тросов, из-за чего несколько кабинок канатной дороги упали с высоты 15 метров.

"Хотя причины происшествия еще уточняются, по одной из версий, авария произошла из-за поломки возвратного шкива: трос потерял натяжение, и некоторые кресла упали, а другие подвисли", - пояснил гендиректор региональных экстренных служб Арагона Мигель Анхель Клаверо.



По словам председателя правительства автономного региона Арагон Хорхе Азкона, кресельный подъемник на горнолыжном курорте прошел административную проверку правительства Арагона, теперь же нужно ожидать отчета об аварии от технических специалистов.

/TOURBUS.RU