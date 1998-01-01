JNTO: Российский турпоток в Японию вырос на год на 136%

Согласно статистическим данным, опубликованным на глобальном сайте JNTO и предоставленным нашей редакции, количество въезжающих иностранных граждан, посетивших Японию в декабре 2024 года, составило 3 489 800 человек, что на 38,1% больше, чем в декабре 2019 года (2 526 387 человек) и на 27,6% больше, чем в декабре 2023 года (2 734 115 человек).

Число иностранных гостей, посетивших Японию в 2024 году, составило 36 869 900 человек, что на 15,6% выше показателей 2019 года (31 882 049 человек) и на 47,1% выше показателей 2023 года (25 066 350 человек).

Из России в Японию в 2024 году въехали 99 300 человек, что превысило показатель 2023 года на 136,6%. Тогда эта цифра составила 41 965 человек. Показатель российского потока в Японию в декабре 2024 года составил 5900 человек. В декабре 2023 года эта цифра составила 3 255 человек.

Тройку лидеров по въезжающим в 2024 году возглавила Южная Корея (8 817 800 человек), за ней следует Китай (6 981 200 человек) и Тайвань (6 044 400 человек).

В декабре 2024 года лидирующее место по въезду из других государств снова заняла Южная Корея (867 400 человек), Китай (604 200 человек) и Тайвань (491 200 человек).

По информации АТОР, российские туроператоры подтверждают данные официальной статистики: спрос на туры в Японию в минувшем году значительно вырос. В компании ITM group сообщили о 55%-ном увеличении количества бронирований в 2024 году, в компании BSI Group – о 75%-ном росте продаж, а в Space Travel зафиксировали четырехкратный рост продаж туров в сравнении с 2023 годом.

По общим оценкам участников туристического рынка, самым востребованным у россиян периодом путешествий остается весенний сезон цветения сакуры (пик приходится на конец марта – начало апреля).

«Спрос на туры в Японию в 2024 году превысил уровень 2023 года. Невероятно популярны были туры на цветение сакуры, а также туры на сезон красных кленов в групповых и индивидуальных заездах», – рассказали в PAC Group.

По мнению экспертов Space Travel, росту популярности поездок российских туристов в Японию способствует расширение перевозки за счет транзита через Китай, а также достаточно лояльная визовая политика японских властей.

Несмотря на формальное ужесточение требований по документам, визы Японии выдаются по-прежнему быстро и с минимальной долей отказов. По информации BSI Group, организованным туристам визу в Японию оформят за 5-7 дней.

Россияне по-прежнему предпочитают классические экскурсионные маршруты по Японии. Чаще всего это так называемый «золотой маршрут» Токио – Киото – Осака, который позволит увидеть как современную, так и традиционную Японию, рассказали в ITM group.

Туроператоры фиксируют высокий спрос на туры в Японию и в 2025 году. В первую очередь, бронируются туры на сезон сакуры: количество заявок уже на 10-20% опережает показатель годом ранее.

По данным Space Travel, в основном на весну туристы бронируют групповые поездки в Японию, небольшая доля приходится на индивидуальные программы с посещением Токио, Киото и других городов. В ITM group также есть заявки и на осень, сезон красных кленов.

Однако что динамика продаж могла быть и выше, если бы не позиция японских отельеров, поясняют в компании: «Пока японские партнеры не торопятся выставлять в продажу номера и предоставлять групповые тарифы. Многие отели выбирают тактику «посмотрим, какой будет спрос и уже затем выставим цену».

По оценкам экспертов, при сохранении текущего курса рубля, визовой политики и доступных тарифов на транзитную авиаперевозку спрос на туры в Японию в 2025 году может увеличиться на 30-40% в сравнении с 2024 годом.

/TOURBUS.RU