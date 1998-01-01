Туроператоры: раннее бронирование летнего зарубежного отдыха заметно выросло

Январь-февраль – традиционно самые активные месяцы для раннего бронирования зарубежного отдыха. Лидирует традиционно Турция, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

В этом году, по словам директора по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олега Козырева, объем раннего бронирования вырос на 14%. Первое место среди направлений на лето два года подряд занимает Турция. Ее доля подросла на 1% и составила 52%. Средний чек увеличился с 265 тыс. рублей до 297 тыс.

На втором месте российские направления, их доля резко снизилась – с 27% в прошлом году в это же время до 18% в нынешнем. Средняя цена путешествия увеличилась со 109 тыс. до 142 тыс. рублей.

На третьем месте Египет (12%).

В прошлом году эту позицию занимала Абхазия с 13%, в 2025 году она опустилась на четвертую строчку, а доля составила 5%.

Пятую строчку занимает ОАЭ: за год объем бронирований туров увеличился вдвое и составил 4%. Средний чек поездки в Эмираты за год не изменился и составляет 264 тыс. рублей.

Олег Козырев отметил некоторые особенности спроса на будущее лето. «В конце прошлого летнего сезона те туристы, кто традиционно предпочитал Турцию, стали чаще выбирать Мальдивы, потому что цена поездок почти сравнялась. Кроме того, путешественники летом стали чаще ездить в Таиланд, где в это время цены немного ниже, чем в зимой».

По словам руководителя отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марины Макарковой, раннее бронирование зарубежного отдыха стартовало в октябре и проходит поэтапно.

«Значительная его часть приходится на Турцию. Самые большие скидки по Турции – до 60% на проживание можно было получить до 31 декабря. С 1 января размер скидки уменьшается. Кроме того, к концу каждого месяца, становится меньше гостиниц, дающих скидки.

То есть на данный момент скидки 50% найти можно, но список гостиниц, предоставляющих их, стал короче», – пояснила она

Как заметила эксперт, продажи лета-2025 идут лучше, чем лета-2024. «Условия предоплаты необременительны – 10% от стоимости тура. Похоже, что показатели раннего бронирования на предстоящий сезон приблизятся к уровню 2019–2020 года, но не в абсолютных значениях, а в процентном соотношении», – уточнила г-жа Макаркова.

С коллегой согласна руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Anex Виктория Худаева: «Говоря о раннем бронировании Турции на лето 2025, стоит отметить популярность направления как в прошлом, так и в этом году. Фиксируем увеличение объема продаж относительно результатов аналогичного периода год назад. Скидки различаются в зависимости от курорта, отеля, типа номера и иных условий бронирования. Размер спецпредложений может доходить до 45% на проживание, январь-февраль – это наиболее выгодный период для бронирования».

компании «Русский Экспресс», по словам аналитика PR-службы Елизаветы Тимошенко, самая высокая доля раннего бронирования также приходится на Турцию: «В настоящий момент в топ-5 стран по раннему бронированию у нас входят Турция (34%), Россия (18,2%), Мальдивы (15,5%), ОАЭ (13,2%) и Китай (4,5%). Наблюдается интерес и к летним поездкам в Таиланд, Вьетнам, Египет.

Пока в структуре продаж преобладают наземное обслуживание – около 70% – и туры с вылетом из Москвы – 25%. Больше всего заявок на май – 34,5% – и конец июня – начало июля».

«Турция заметно прибавила после новогодних каникул и вырвалась на верхние строчки нашего индекса, но делать выводы рано: массовое раннее бронирование сейчас только разгоняется. Пока трудно сказать, как туристы отреагируют на новые турецкие цены, не будет ли переориентации на другие направления», – резюмировал генеральный директор «Сети магазинов горящих путевок» Сергей Агафонов.

/TOURBUS.RU





