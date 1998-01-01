Эксперты: Спрос на Гоа этой зимой хороший, но отели «все включено» спросом не пользуются

Туроператоры рассказали о востребованности отдыха в Гоа в этом сезоне

По данным туроператоров, опрос которых публикует АТОР, в новогодние праздники туры в Гоа пользовались повышенным спросом.

Рост продаж на этот период зафиксировали как в компаниях, формирующих туры на чартерных рейсах – «Интурист», Anex и Fun&Sun, так и туроператоры, которые отправляют своих туристов на регулярной перевозке.

Как напомнили в Fun&Sun, в прошлом зимнем сезоне чартеров в индийский штат не было, поэтому интерес к направлению текущей зимой оказался довольно высоким. За счет эффекта низкой базы и запуска чартеров продажи туров у Fun&Sun и «Интуриста» выросли в несколько раз.

По информации Anex, текущая загрузка чартерных рейсов из Москвы, Перми, Казани и Екатеринбурга на январь – февраль достаточно высокая. У «Интуриста» есть заявки на майские праздники.

У «Русского Экспресса» туры в Гоа на новогодние даты бронировали в 2,5 раза активнее, чем в прошлом году, а в целом по зимнему сезону в компании фиксируют увеличение спроса в 2,8 раз.

В PAC Group оценивают рост продаж по направлению в 15%, в Space Travel – в 25-30%, связывая это с появлением новых вариантов стыковочных рейсов.

По данным туроператора Let`s Fly (входит в ГК «Слетать.ру»), средняя продолжительность туров в Гоа в зимнем

сезоне 2024–2025 года cоставляет 10 ночей. Глубина бронирования уменьшилась на 20% до 1,5 месяцев. Большинство путешественников планируют отправиться в Гоа вдвоем (54,5%) и в одиночку (18,2%). Годом ранее показатели были идентичны.

По мнению экспертов, в текущем зимнем сезоне Гоа конкурирует с такими направлениями как Таиланд, Шри-Ланка и Вьетнам, но это «соперничество» происходит в основном в бюджетном сегменте.

Как напомнили в «Интуристе», в Гоа большой выбор эконом-вариантов размещения, который дополняется имиджем «все дешево» за пределами гостиницы.

«У Гоа есть «свой турист», который любит ту атмосферу и тот колорит, который можно найти только в Индии. Прямое тому подтверждение – заполненные рейсы», – констатируют в Anex.

С такой оценкой согласны и в Space Travel. По мнению экспертов компании, пляжная Индия имеет очень «крепкую» и стабильную аудиторию поклонников, которая обеспечивает достаточно высокий показатель возвратности.

Индийский штат Гоа – визовое направление, и по этой причине большинство экспертов не ждет заметного роста спроса до конца сезона при достаточном объеме перевозки в безвизовые Таиланд и Шри-Ланку. Как поясняют в «Интуристе», «взрывной» рост спроса на туры в Гоа возможен либо в случае качественных изменений, например, отмены визового режима или резкого увеличения количества рейсов, либо в случае закрытия или резкого ухудшения условий по другим направлениям

По мнению участников туррынка, по итогам зимнего сезона 2024–2025 годов Гоа покажет 10-15% рост продаж, что можно назвать хорошим результатом.

«Прогнозируем рост в пределах 15%. Гоа – одно из немногих недорогих мест, где наши туристы «зимуют», – отмечают в Space Travel.

В текущем сезоне предпочтения россиян, отдыхающих в Гоа, не изменились. В топе спроса по-прежнему недорогие отели на севере штата. По оценке Fun&Sun, соотношение бронирований гостиниц на юге и севере региона так и остается 20% к 80%.

Самый популярный тип питания – «завтраки». Отели All Inclusive не пользуются спросом, к тому же их в Гоа немного. Непопулярность туров с питанием «все включено» в Anex связывают с особенностями местной инфраструктуры: за пределами отелей большой выбор недорогих точек питания с разнообразной и аутентичной кухней.

Запросы на «все включено» и «полный пансион» поступают в основном от семейных туристов с детьми и гостей,

которым комфортнее не покидать пределы отеля, поясняют в «Интуристе».

Основная аудитория направления в сравнении с прошлой зимой не изменились: преимущественно пары без детей в возрасте 30-45 лет.

Из новых трендов: рост количества бронирований премиальных объектов. В Space Travel оценивают эту динамику в 10%. Состоятельные туристы едут преимущественно на юг Гоа, где больше отелей 5* и роскошных вилл.

/TOURВUS.RU