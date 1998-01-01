Египет заметно снижает цены

По сравнению с новогодними праздниками туры в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх во второй половине января – начале февраля подешевели на 20-30%

Как напроминает сегодня АТОР, новогодний период традиционно по большинству направлений считается периодом повышенного спроса. Это сказывается и на стоимости отелей, и на стоимости авиаперевозки.

Во второй половине января и начале февраля цены на пакетные туры на популярные курорты снижаются, и Египет – не исключение, рассказали в пресс-службе туроператора «Интурист».

По сводным данным туроператоров PEGAS Touristik, FUN&SUN, Anex, Space Travel, «Русский Экспресс» и TEZ TOUR, по сравнению с новогодними праздниками туры в Хургаду и Шарм-Эль- Шейх во второй половине января – начале февраля подешевели на 20-30%.

В FUN&SUN приводят такой пример: если тур «все включено» в отель Sunrise Diamond Beach Resort – Grand Select 5* в Шарм-эль-Шейхе при вылете 26 декабря на 7 ночей стоил 266 тыс. руб. за двоих, то при отправлении 23 января его стоимость составит уже 200 тыс. руб. Т.е. разница в цене составляет 33%.

По данным туроператора Let’s Fly (входит в ГК «Слетать.ру»), средний чек на туры в Египет с заездами в первой половине февраля снизился на 16,9% до 185 тыс. руб. по сравнению с новогодним периодом. В частности, средний чек на туры в Шарм-Эль-Шейх снизился на 30,3% до 183,6 тыс. руб., в Хургаду – на почти на 13% до 192,3 тыс. руб.

Как напомнили в TEZ TOUR и Space Travel, февраль в Египте характеризуется комфортной погодой (днем до + 25 ℃), что позволяет сочетать пляжный отдых с экскурсиями.

Комфортным будет пребывание и в отелях: в большинстве гостиниц загрузка неполная (от 50 до 70%), так что не придется «ловить» столик в ресторане на ужин или «биться» за шезлонг у бассейна или на пляже.

«В отелях сейчас тоже низкий сезон. Традиционно менее загружены гостиницы в Шарм-эль-Шейхе, поскольку Хургада более популярна у туристов из Европы», – отметили в Space Travel.

Для привлечения туристов курортные отели выпускают спецпредложения. По данным туроператоров, скидки на размещение в январе – феврале варьируются от 5% до 20%. Есть и варианты с большим дисконтом. Так, по информации TEZ TOUR, Premier Le Reve Hotel & Spa предлагает скидки до 45%, а Baron Resort 5* – до 55%.

«Дефицита мест в отелях нет, получаем спецпредложения по всем сегментам гостиниц, включая премиальный, как в Хургаде, так и в Шарм-эль-Шейхе», – сообщили в «Интуристе».

По сниженной цене сейчас можно забронировать туры на январь – февраль в такие популярные отели как Rixos Premium Magawish Suites & Villas, Nubian Island, Nubian Village, Lido Sharm Hotel, Rehana Sharm Resort Aqua Park & Spa, Rehana Royal Beach Resort Aqua Park & Spa и другие, рассказали в Anex.

Кроме того, многие отели Египта предоставляют бесплатное размещение для детей, что позволит семейным туристам сэкономить на поездке, - отмечают эксперты.

/TOURBUS.RU