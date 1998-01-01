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17 января
В результате ДТП на Шри-Ланке пострадали 12 российских туристов

Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии в больнице в Тангалле на юге острова


 

Микроавтобус с путешественниками из России попал в ДТП неподалеку от курорта Тангалле на Шри-Ланке, пострадало 12 человек, водитель погиб, сообщает сегодня местный новостной портал Аdaderana.
"ДТП произошло утром на шоссе у курорта Тангалле в районе Хамбонтота, микроавтобус с туристами на скорости врезался в цементовоз. Водитель погиб на месте, пострадали 12 россиян", - пишет издание.

Как уточняет издание, в районе Белиатты автобус на высокой скорости въехал в грузовик, перевозивший цемент. Основной удар пришелся на водительское место, его буквально вдавило в салон. Водитель и гид погибли на месте.


Как уточняет АТОР, «В микроавтобусе находились 12 туристов, все - из России. Сейчас они в больнице на первичном обследовании.
Их сопровождают представители принимающей компании, они оказывают необходимую помощь”.

Иинформацию об аварии подтвердило и посольство России в Шри-Ланке.
Уточняется, что двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии в больнице в Тангалле на юге острова.

 

Напомним, что это уже второе крупное ДТП с участием туристического автобуса с россиянами за рубежом в этом году. Ранее, вечером 1 января перед въездом в тайскую Паттайю возле пункта взимания сбора за проезд по платной автодороге. Водитель туристического автобуса не справился с управлением и столкнулся с ограждением, а после этого с автомобилем Toyota.

Число пострадавших российских туристов в ДТП тогда составило 32 человек, сообщала газета Matichon.

 /TOURBUS.RU

 

Фото: Аdaderana

 


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