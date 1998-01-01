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17 января
В результате ДТП на Шри-Ланке пострадали 12 российских туристов
Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии в больнице в Тангалле на юге острова
Микроавтобус с путешественниками из России попал в ДТП неподалеку от курорта Тангалле на Шри-Ланке, пострадало 12 человек, водитель погиб, сообщает сегодня местный новостной портал Аdaderana.
Как уточняет издание, в районе Белиатты автобус на высокой скорости въехал в грузовик, перевозивший цемент. Основной удар пришелся на водительское место, его буквально вдавило в салон. Водитель и гид погибли на месте.
Напомним, что это уже второе крупное ДТП с участием туристического автобуса с россиянами за рубежом в этом году. Ранее, вечером 1 января перед въездом в тайскую Паттайю возле пункта взимания сбора за проезд по платной автодороге. Водитель туристического автобуса не справился с управлением и столкнулся с ограждением, а после этого с автомобилем Toyota.
Число пострадавших российских туристов в ДТП тогда составило 32 человек, сообщала газета Matichon.
/TOURBUS.RU
Фото: Аdaderana
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