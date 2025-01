Новости Эксперты: Система all inclusive в Турции этим летом не сократится Все популярные отели турецкого побережья сохраняют популярный формат all inclusive в прежнем виде

Несмотря на дискуссии о необходимости реформирования системы all inclusive, в летнем сезоне 2025 года в Турции не будет сокращения числа отелей, работающих по этой концепции. По данным экспертов Российского союза туриндустрии, ни один из популярных у россиян турецких отелей в этом году не отказался от «все включено». Напротив, ассортимент гостиниц такого формата у туроператоров расширяется, - сообщает сегодня RTN. Как сообщали ранее турецкие СМИ, власти Турции планируют разработать «дорожную карту» для борьбы с расточительством на «шведских столах» в отелях. Министерство сельского и лесного хозяйства страны инициировало исследование, направленное на минимизацию пищевых отходов в гостиничной сфере. Согласно данным, опубликованным информационным агентством Milliyet, ежегодные потери продуктов питания в Турции превышают 18 млн тонн, что делает проблему особенно актуальной в условиях высокой инфляции в стране. В первую очередь, как предполагается, изменения должны коснуться системы питания all inclusive и ultra all inclusive. Тем не менее, по информации российских туроператоров, пока это никак не отразилось на контрактинге на 2025 год – изменений форматов all inclusive и ultra all inclusive не будет. Как пояснила руководитель отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова, россияне в отелях Турции в этом сезоне получат все услуги в привычном объеме. «Магазины, рестораны и другие объекты инфраструктуры курортных зон недополучают деньги, если туристы не выходят за территорию отеля. Поэтому время от времени идея отмены all inclusive начинает подниматься представителями этих бизнесов. Но туристам, особенно с детьми, нравится all inclusive – практически круглосуточное питание, все напитки, анимация. Спрос на такой отдых есть на всех рынках, поэтому мы не думаем, что all inclusive отменят, особенно для российского рынка, который очень важен для Турции. В нашем продукт-листе нет ни одного отеля, который бы в этом году отказался от этой системы», – рассказала она. Директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева также сообщила, что все популярные отели, с которым туроператор традиционно работает, сохранили формат all inclusive в прежнем виде. «Число гостиниц, работающих по этой системе, не только не сокращается, а наоборот, есть некий тренд на расширение. Даже пятизвездочные отели международных брендов, например, Kempinski, которые работают обычно на базе завтраков, а обеды и ужины предлагают a la carte, сейчас переходят на all inclusive. И это актуально не только для Турции. Когда в Абу-Даби открылся первый отель турецкого бренда Rixos с all inclusive, мы сразу увидели резкий рост спроса. Никто не будет отказываться от столь популярной и востребованной у туристов модели», – заметила она. Туроператор Fun&Sun также ориентируется на all inclusive. «Это самый востребованный на курортах формат. Он позволяет туристам заранее определить бюджет поездки, а на месте тратить деньги только на экскурсии и шопинг. Учитывая, что в Турцию едет много семей с детьми, это для них оптимальное решение», – пояснила руководитель по связям с общественностью компании Ольга Иванова. «Если мы говорим об Анталье, то отели такого формата составляют почти 100% нашего ассортимента. И мы не видим каких-либо изменений по наполнению all inclusive и ultra all inclusive на тех курортах, с которыми работаем», – добавила эксперт. В компании Anex около 95% бронирований отдыха в Турции на летний сезон 2025 года приходится на отели all inclusive и ultra all inclusive. «Общее количество гостиниц на побережье Турции у нас превышает 850 и подавляющее большинство работают на all inclusive. Это самые популярные у россиян отели, и в сезоне-2025 их точно не стало меньше», – рассказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Виктория Худаева. Эксперты уверены, что если Турция откажется от all inclusive, то поток российских туристов может быстро сократиться, так что выиграют страны-конкуренты, прежде всего, Египет. Это хорошо понимают и в самой Турции. /TOURBUS.RU









Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка