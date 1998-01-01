Туроператоры: Маврикию нужны прямые рейсы из России

«Аэрофлот» не возобновил зимнюю программу полетов на Маврикий, что вызвало спад продаж

По данным Управления по туризму Маврикия, за 2024 год остров в Индийском океане посетили около 28,8 тыс. россиян, а в 2023 – порядка 15 тыс. Рост турпотока – почти двукратный.

Но нынешней зимой туроператоры заметили торможение продаж. Причина, по их мнению – отсутствие прямой перевозки: «Аэрофлот» не возобновил полетную программу после летнего перерыва, - сообщает пресс-служба РСТ.

«В декабре 2023 года «Аэрофлот» поставил прямые рейсы на Маврикий, что существенно стимулировало спрос и рост продаж. Но через три месяца программа была снята, и сейчас долететь до острова можно только с пересадками.

Самые удобные стыковки предлагает Emirates через Дубай. Можно долететь Turkish Airlines через Стамбул, но продолжительность полета и стыковок менее удобная», – рассказала руководитель отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова.

Тем не менее, по ее словам, спрос на направлении этой зимой сохраняется, причем есть и бронирования last minute, и продажи на весну-лето.

«Прошедшим летом на Маврикии после реновации открылись два люксовых отеля – One& Only Le Saint Geran и Shangri-La Le Touessrok Resort & Spa, туристы активно их спрашивают», – рассказала г-жа Макаркова.

Специалист по направлению туроператора ITM group Наталья Михайлова отметила, что Маврикий в 2024 году вошел в топ-10 направлений по объемам продаж.

«Сейчас бронируют с глубиной до 5 месяцев, получаем запросы на апрель-май. Отмечу хороший спрос на отели 4-5*. На Маврикии при продолжительном отдыхе часто выбирают гостиницы на разных побережьях.

Для перелетов наиболее популярны ежедневные рейсы Emirates из Москвы со стыковками в Дубае», – уточнила она.

Эксперт добавила, что Маврикий предоставляет много возможностей для активного отдыха, знакомства с природой, культурой, историей региона, остров привлекателен и в комбинированных турах с соседними африканскими странами.

В компании «Русский Экспресс» в прошлом году спрос на Маврикий вырос более чем в три раза по сравнению с 2023. Но сейчас бронирования на 17% отстают от показателей середины января прошлой зимы. Основной причиной аналитик PR-службы Елизавета Тимошенко также назвала отсутствие прямых рейсов.

«Если бы прямую перевозку возобновили на зимний сезон, спрос был бы больше. Прошлой зимой наши туристы активно бронировали отдых на Маврикии с перелетом «Аэрофлотом», сейчас летают с пересадками, как правило, на рейсах Emirates или Turkish Airlines.

Направление дальнемагистральное, поэтому наибольшим спросом пользуются туры на 10-14 дней.

Несмотря на замедление темпов продаж, остров все равно очень востребован, поэтому рекомендуем бронировать популярные отели заранее. Средний чек этой зимой равен 664 тыс. рублей», – рассказала она.

По данным интернет-магазина туров Travelata, Маврикий в 2024 году занял первое место среди зарубежных направлений по размеру среднего чека – около 500 тыс. рублей.

Для въезда на остров россиянам не нужна виза – предъявить на границе попросят лишь загранпаспорт и обратный авиабилет.

/TOURBUS.RU