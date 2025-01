Новости Туроператоры: Маврикию нужны прямые рейсы из России «Аэрофлот» не возобновил зимнюю программу полетов на Маврикий, что вызвало спад продаж

По данным Управления по туризму Маврикия, за 2024 год остров в Индийском океане посетили около 28,8 тыс. россиян, а в 2023 – порядка 15 тыс. Рост турпотока – почти двукратный. Но нынешней зимой туроператоры заметили торможение продаж. Причина, по их мнению – отсутствие прямой перевозки: «Аэрофлот» не возобновил полетную программу после летнего перерыва, - сообщает пресс-служба РСТ. «В декабре 2023 года «Аэрофлот» поставил прямые рейсы на Маврикий, что существенно стимулировало спрос и рост продаж. Но через три месяца программа была снята, и сейчас долететь до острова можно только с пересадками. Самые удобные стыковки предлагает Emirates через Дубай. Можно долететь Turkish Airlines через Стамбул, но продолжительность полета и стыковок менее удобная», – рассказала руководитель отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова. Тем не менее, по ее словам, спрос на направлении этой зимой сохраняется, причем есть и бронирования last minute, и продажи на весну-лето. «Прошедшим летом на Маврикии после реновации открылись два люксовых отеля – One& Only Le Saint Geran и Shangri-La Le Touessrok Resort & Spa, туристы активно их спрашивают», – рассказала г-жа Макаркова. Специалист по направлению туроператора ITM group Наталья Михайлова отметила, что Маврикий в 2024 году вошел в топ-10 направлений по объемам продаж. «Сейчас бронируют с глубиной до 5 месяцев, получаем запросы на апрель-май. Отмечу хороший спрос на отели 4-5*. На Маврикии при продолжительном отдыхе часто выбирают гостиницы на разных побережьях. Для перелетов наиболее популярны ежедневные рейсы Emirates из Москвы со стыковками в Дубае», – уточнила она. Эксперт добавила, что Маврикий предоставляет много возможностей для активного отдыха, знакомства с природой, культурой, историей региона, остров привлекателен и в комбинированных турах с соседними африканскими странами. В компании «Русский Экспресс» в прошлом году спрос на Маврикий вырос более чем в три раза по сравнению с 2023. Но сейчас бронирования на 17% отстают от показателей середины января прошлой зимы. Основной причиной аналитик PR-службы Елизавета Тимошенко также назвала отсутствие прямых рейсов. «Если бы прямую перевозку возобновили на зимний сезон, спрос был бы больше. Прошлой зимой наши туристы активно бронировали отдых на Маврикии с перелетом «Аэрофлотом», сейчас летают с пересадками, как правило, на рейсах Emirates или Turkish Airlines. Направление дальнемагистральное, поэтому наибольшим спросом пользуются туры на 10-14 дней. Несмотря на замедление темпов продаж, остров все равно очень востребован, поэтому рекомендуем бронировать популярные отели заранее. Средний чек этой зимой равен 664 тыс. рублей», – рассказала она. По данным интернет-магазина туров Travelata, Маврикий в 2024 году занял первое место среди зарубежных направлений по размеру среднего чека – около 500 тыс. рублей. Для въезда на остров россиянам не нужна виза – предъявить на границе попросят лишь загранпаспорт и обратный авиабилет. /TOURBUS.RU

