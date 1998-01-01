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16 января
Высшее командное училище в Перми станет отелем 4*
В центре Перми в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в будущем году появится новая гостиница на 198 номеров
В центре Перми на ул. Окулова, 4, ведутся работы по реконструкции здания бывшего Высшего военного командно-инженерного училища в гостиничный комплекс категории «четыре звезды».
Инвестиционный проект реализуется при поддержке Корпорации Туризм.РФ и Фонда развития Пермского края в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство»,- сообщили нам сегодня в пресс-службе госкорпорации.
На объекте начались монолитные работы по устройству фундамента, выполняется поэтапная разработка котлована с креплением стен. Ранее был выполнен частичный демонтаж здания.
Как сообщается, гостиничный комплекс будет включать 198 номеров, ресторан на 146 мест, конференц-залы вместимостью до 250 человек, спа- и фитнес-центр. Также предусмотрены работы по обустройству парковки и благоустройству.
Реализацией проекта занимается специальная проектная компания ООО «Окулова 4», созданная Корпорацией Туризм.РФ и Фондом развития Пермского Края. Туризм.РФ выступает полноценным стратегическим партнером проекта.
В рамках государственно-частного партнерства Корпорация также оказывает проекту поддержку в части софинансирования. Работы по реконструкции здания проводит подрядчик ООО «Стройуниверсал-Парма».
Гостиничный комплекс планируется открыть в 2026 году. Ожидается, что он сможет ежегодно принимать свыше 27 тыс. гостей. Привычный облик и фасад здания в ходе реконструкции сохранятся.
Как напомнили нашему порталу, корпорация Туризм.РФ создана по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина для привлечения инвестиций в строительство туристических объектов. Корпорация обеспечивает доступ к мерам господдержки при создании туристической инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».
В настоящее время в инвестиционном портфеле Туризм.РФ – 199 инвестиционных проектов объемом 900 млрд руб.
/TOURBUS.RU
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