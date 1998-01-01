Высшее командное училище в Перми станет отелем 4*

В центре Перми в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в будущем году появится новая гостиница на 198 номеров

В центре Перми на ул. Окулова, 4, ведутся работы по реконструкции здания бывшего Высшего военного командно-инженерного училища в гостиничный комплекс категории «четыре звезды».

Инвестиционный проект реализуется при поддержке Корпорации Туризм.РФ и Фонда развития Пермского края в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство»,- сообщили нам сегодня в пресс-службе госкорпорации.

На объекте начались монолитные работы по устройству фундамента, выполняется поэтапная разработка котлована с креплением стен. Ранее был выполнен частичный демонтаж здания.

Как сообщается, гостиничный комплекс будет включать 198 номеров, ресторан на 146 мест, конференц-залы вместимостью до 250 человек, спа- и фитнес-центр. Также предусмотрены работы по обустройству парковки и благоустройству.

Реализацией проекта занимается специальная проектная компания ООО «Окулова 4», созданная Корпорацией Туризм.РФ и Фондом развития Пермского Края. Туризм.РФ выступает полноценным стратегическим партнером проекта.

В рамках государственно-частного партнерства Корпорация также оказывает проекту поддержку в части софинансирования. Работы по реконструкции здания проводит подрядчик ООО «Стройуниверсал-Парма».

Гостиничный комплекс планируется открыть в 2026 году. Ожидается, что он сможет ежегодно принимать свыше 27 тыс. гостей. Привычный облик и фасад здания в ходе реконструкции сохранятся.

Как напомнили нашему порталу, корпорация Туризм.РФ создана по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина для привлечения инвестиций в строительство туристических объектов. Корпорация обеспечивает доступ к мерам господдержки при создании туристической инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

В настоящее время в инвестиционном портфеле Туризм.РФ – 199 инвестиционных проектов объемом 900 млрд руб.

/TOURBUS.RU