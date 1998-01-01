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16 января
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Red Wings начинает рейсы из Уфы на Пхукет/ "Белавиа" свяжет Брест с Санкт-Петербургом/ Georgian Airways приостанавливает рейсы из Тбилиси в Новосибирск
Red Wings начинает рейсы из Уфы на Пхукет
Авиакомпания Red Wings с 17 января совместно с туроператорами запускает полетную программу из Уфы на тайский Пхукет, сообщила пресс-служба уфимского аэропорта.
Авиакомпания "Белавиа" с 2 апреля 2025 года откроет прямое авиасообщение между Брестом и Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба перевозчика.
"С 2 апреля мы открываем регулярное авиасообщение между Брестом и Санкт-Петербургом", - говорится в сообщении.
Рейсы запланированы дважды в неделю - по средам и субботам. Вылет из Бреста запланирован в 16:15, прилет в Санкт-Петербург - в 18:05. Обратный вылет в 18:55, прилет в Брест - в 20:40.
Georgian Airways приостанавливает рейсы из Тбилиси в Новосибирск
Авиакомпания Georgian Airways приостановит на два месяца рейсы из Тбилиси в Новосибирск, следует из данных системы бронирования перевозчика.
В начале января о сокращении рейсов в Москву и Санкт-Петербург на полтора месяца объявила узбекская Qanot Sharq.
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