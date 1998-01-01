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16 января
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Red Wings начинает рейсы из Уфы на Пхукет/ "Белавиа" свяжет Брест с Санкт-Петербургом/ Georgian Airways приостанавливает рейсы из Тбилиси в Новосибирск


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Red Wings начинает рейсы из Уфы на Пхукет

Авиакомпания Red Wings с 17 января совместно с туроператорами запускает полетную программу из Уфы на тайский Пхукет, сообщила пресс-служба уфимского аэропорта.
Полеты будут выполняться один раз в 10-11 дней на воздушных судах Boeing-777-200 вместимостью 412 пассажиров.
Время в пути составит 8 часов 15 минут.

В настоящее время прямые рейсы в Таиланд (на Пхукет и в Паттайю) из Уфы выполняет авиакомпания Azur Air. Первый рейс в минувшем году состоялся 11 ноября, с 15 ноября авиакомпания стала летать по маршруту 2 раза в 12-13 дней.

Red Wing входит в число крупнейших авиакомпаний РФ. Парк перевозчика сформирован из 20 региональных самолетов Superjet 100, трех дальнемагистральных Boeing-777, двух Ту-204/214.

"Белавиа" свяжет Брест с Санкт-Петербургом

Авиакомпания "Белавиа" с 2 апреля 2025 года откроет прямое авиасообщение между Брестом и Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба перевозчика.

"С 2 апреля мы открываем регулярное авиасообщение между Брестом и Санкт-Петербургом", - говорится в сообщении.

 

Рейсы запланированы дважды в неделю - по средам и субботам. Вылет из Бреста запланирован в 16:15, прилет в Санкт-Петербург - в 18:05. Обратный вылет в 18:55, прилет в Брест - в 20:40.

 

 

Georgian Airways приостанавливает рейсы из Тбилиси в Новосибирск

Авиакомпания Georgian Airways приостановит на два месяца рейсы из Тбилиси в Новосибирск, следует из данных системы бронирования перевозчика.
Последний полет по этому направлению запланирован на 17 января, далее билеты доступны только с 17 марта.

Рейсы Georgian Airways из Тбилиси в Москву и Санкт-Петербург, по данным системы, продолжатся в обычном режиме - по два раза в день и дважды в неделю соответственно.

С конца декабря полеты в РФ приостановили еще несколько иностранных авиакомпаний. Это произошло вскоре после катастрофы с пассажирским Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау 25 декабря. Среди отменивших рейсы - сама AZAL (перестала летать из Баку в 10 городов РФ), а также казахстанская Qazaq Air (из Астаны в Екатеринбург), израильская El Al (из Тель-Авива в Москву), "Туркменистан" (между Ашхабадом и Москвой), Air Serbia (из Белграда в Сочи и Казань).

В начале января о сокращении рейсов в Москву и Санкт-Петербург на полтора месяца объявила узбекская Qanot Sharq.
/TOURBUS.RU


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