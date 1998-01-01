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16 января
«Аэрофлот» назвал самые быстрорастущие направления прошедшего года
На международных направлениях самый интенсивный рост пассажиропотока наблюдался на рейсах между Москвой и Гуанчжоу, Шарм-эль-Шейхом, Коломбо и Бодрумом
«Аэрофлот» назвал самые быстрорастущие направления по количеству перевезённых пассажиров за 2024 год. В статистике учитывались собственные рейсы авиаперевозчика и авиакомпании «Россия», выполняемые под кодом SU.
Рекордный рост пассажиропотока в 2024 году показали маршруты из сибирского хаба Группы «Аэрофлот». По сравнению с 2023 годом на 140% увеличилось количество перевезённых пассажиров между Красноярском и Екатеринбургом, на 187% — между Красноярском и Ташкентом.
В число лидеров внутренней сети вошли направления из аэропорта Шереметьево в Пензу, Грозный, Кировск, Кемерово и Калининград.
Кроме того, в 2024 году пассажиры значительно чаще летали между Сочи и Челябинском, Сочи и Екатеринбургом, Москвой и Горно-Алтайском, Москвой и Челябинском.
На международных направлениях самый интенсивный рост пассажиропотока наблюдался на маршрутах между Москвой и Гуанчжоу, Москвой и Пекином, Самарой и Ереваном, Москвой и Шарм-эль-Шейхом, Москвой и Карагандой, Санкт-Петербургом и Дубаем, Москвой и Коломбо, Москвой и Бодрумом, Красноярском и Алма-Атой
Топ-10 быстрорастущих направлений по России:
Топ-10 быстрорастущих зарубежных направлений:
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