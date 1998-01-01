Новости

«Аэрофлот» назвал самые быстрорастущие направления прошедшего года

На международных направлениях самый интенсивный рост пассажиропотока наблюдался на рейсах между Москвой и Гуанчжоу, Шарм-эль-Шейхом, Коломбо и Бодрумом

«Аэрофлот» назвал самые быстрорастущие направления по количеству перевезённых пассажиров за 2024 год. В статистике учитывались собственные рейсы авиаперевозчика и авиакомпании «Россия», выполняемые под кодом SU.

Рекордный рост пассажиропотока в 2024 году показали маршруты из сибирского хаба Группы «Аэрофлот». По сравнению с 2023 годом на 140% увеличилось количество перевезённых пассажиров между Красноярском и Екатеринбургом, на 187% — между Красноярском и Ташкентом.

В число лидеров внутренней сети вошли направления из аэропорта Шереметьево в Пензу, Грозный, Кировск, Кемерово и Калининград.

Кроме того, в 2024 году пассажиры значительно чаще летали между Сочи и Челябинском, Сочи и Екатеринбургом, Москвой и Горно-Алтайском, Москвой и Челябинском.

На международных направлениях самый интенсивный рост пассажиропотока наблюдался на маршрутах между Москвой и Гуанчжоу, Москвой и Пекином, Самарой и Ереваном, Москвой и Шарм-эль-Шейхом, Москвой и Карагандой, Санкт-Петербургом и Дубаем, Москвой и Коломбо, Москвой и Бодрумом, Красноярском и Алма-Атой

Топ-10 быстрорастущих направлений по России:

Направление Изменение в % Перевезено пассажиров в 2024 году Красноярск – Екатеринбург 140% 80 071 Москва – Пенза 70% 123 437 Москва – Грозный 69% 192 724 Москва – Кировск 51% 95 629 Москва – Кемерово 45% 179 048 Москва – Калининград 39% 1 518 822 Сочи – Челябинск 38% 50 830 Сочи – Екатеринбург 37% 185 971 Москва - Горно-Алтайск 36% 164 338 Москва – Челябинск 30% 649 842

Топ-10 быстрорастущих зарубежных направлений:

Направление Изменение в % Перевезено пассажиров в 2024 году Красноярск – Ташкент 187% 44 918 Москва – Гуанчжоу 89% 152 252 Москва – Пекин 79% 139 405 Самара – Ереван 47% 25 587 Москва – Шарм-эль-Шейх 42% 340 228 Москва – Караганда 39% 66 730 Санкт-Петербург – Дубай 38% 44 016 Москва – Коломбо 34% 114 617 Москва – Бодрум 33% 79 655 Красноярск – Алматы 32% 44 336