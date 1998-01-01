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16 января
«Аэрофлот» назвал самые быстрорастущие направления прошедшего года

На международных направлениях самый интенсивный рост пассажиропотока наблюдался на рейсах между Москвой и Гуанчжоу, Шарм-эль-Шейхом, Коломбо и Бодрумом


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«Аэрофлот» назвал самые быстрорастущие направления по количеству перевезённых пассажиров за 2024 год. В статистике учитывались собственные рейсы авиаперевозчика и авиакомпании «Россия», выполняемые под кодом SU.

 

Рекордный рост пассажиропотока в 2024 году показали маршруты из сибирского хаба Группы «Аэрофлот». По сравнению с 2023 годом на 140% увеличилось количество перевезённых пассажиров между Красноярском и Екатеринбургом, на 187% — между Красноярском и Ташкентом.

 

В число лидеров внутренней сети вошли направления из аэропорта Шереметьево в Пензу, Грозный, Кировск, Кемерово и Калининград.

Кроме того, в 2024 году пассажиры значительно чаще летали между Сочи и Челябинском, Сочи и Екатеринбургом, Москвой и Горно-Алтайском, Москвой и Челябинском.

 

На международных направлениях самый интенсивный рост пассажиропотока наблюдался на маршрутах между Москвой и Гуанчжоу, Москвой и Пекином, Самарой и Ереваном, Москвой и Шарм-эль-Шейхом, Москвой и Карагандой, Санкт-Петербургом и Дубаем, Москвой и Коломбо, Москвой и Бодрумом, Красноярском и Алма-Атой

 

Топ-10 быстрорастущих направлений по России:

Направление

 

Изменение в %

Перевезено пассажиров в 2024 году

Красноярск – Екатеринбург

140%

80 071

Москва – Пенза

70%

123 437

Москва – Грозный

69%

192 724

Москва – Кировск

51%

95 629

Москва – Кемерово

45%

179 048

Москва – Калининград

39%

1 518 822

Сочи – Челябинск

38%

50 830

Сочи – Екатеринбург

37%

185 971

Москва - Горно-Алтайск

36%

164 338

Москва – Челябинск

30%

649 842

 

Топ-10 быстрорастущих зарубежных направлений:

Направление

Изменение в %

Перевезено пассажиров в 2024 году

Красноярск – Ташкент

187%

44 918

Москва – Гуанчжоу

89%

152 252

Москва – Пекин

79%

139 405

Самара – Ереван

47%

25 587

Москва – Шарм-эль-Шейх

42%

340 228

Москва – Караганда

39%

66 730

Санкт-Петербург – Дубай

38%

44 016

Москва – Коломбо

34%

114 617

Москва – Бодрум

33%

79 655

Красноярск – Алматы

32%

44 336

 


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