Туроператоры: После новогодних праздников получить Шенген стало легче

Быстрее всего сейчас можно оформить сейчас греческий Шенген, а получить самые «длинные» визы — в посольстве Франции

Туроператоры отмечают, что записаться на подачу документов на шенгенскую визу после окончания новогодних праздников стало легче, паспорта возвращают в предсказуемые сроки.

Продажи туров в Европу за прошедший год также подросли, хотя до объемов доковидных лет им еще далеко, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

Как рассказала начальник отдела продаж туроператора «Содис» Ирина Мануильская, проще всего сейчас оформить шенген в консульстве Греции и визу на Кипр.

«Летом греки ставили визы за неделю, но под даты поездки.

По Франции, Италии и Испании всегда можно найти окно для записи, но в консульстве Испании наши туристы в последнее время получали месячные визы, то есть почти под даты поездки с минимальным коридором.

Франция, печально известная непредсказуемой записью на подачу, перед Новым годом неожиданно стала более четко открывать окошки и оформлять визы. Надеемся, что в этом году все будет организовано лучше.

Французы сейчас выдают самые длинные визы. Туристы, у которых уже есть в паспорте пятилетний шенген, иногда могут получить годовые визы и даже трехлетние.

Вообще мы советуем подавать на визу в ту страну, которая когда-то уже выдавала заявителю визы на 5 лет, тогда больше вероятность повторения многолетнего шенгена», – подчеркнула эксперт.

Как рассказала директор департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветта Вердиян, спрос на туры в Европу в январе подрос по сравнению с декабрем, когда актуальны были только направления, не требующие долгосрочного оформления виз.

«Спрос на Европу оживился, визы делают за 20-25 дней, иногда до 1-2 месяцев в зависимости от направления. Поэтому советуем тем, кто планирует выезд на майские праздники и другие весенние даты, уже сейчас заняться оформлением виз и покупкой билетов на стыковочные рейсы. Мы практически ежедневно подаем документы туристов на визы в Италию, запись есть на ближайшие дни января и февраль, оформление с момента сдачи дактилоскопии составляет 40-45 дней.

Испания тоже дает окошки на ближайшие дни, записываем на два месяца вперед. Ждать визы придется 20-25 дней. На подачу документов в консульство Франции в феврале записывают точечно и в ограниченном количестве, поэтому лучше рассчитывать на окна в марте. Срок оформления документов – также 20-25 дней.

По Великобритании документы подаются почти ежедневно, запись возможна до конца зимы, оформление занимает 2-2,5 месяца», – рассказала она.

Директор по маркетингу и продажам компании ClickVoyage Ирина Голубева добавила, что Швейцария ставит визы быстрее всех – можно получить готовые документы за 10-14 дней, правда, только под даты поездки.

По оценке Ирины Мануильской, объем продаж туров в европейские страны по итогам 2024 года превышает показатели 2023-го, но к доковидным цифрам не вернулся.

«Отправляем во Францию и Италию индивидуальных туристов на выходные или в длительные путешествия и на отдых. Года полтора после ковида к нам приходили россияне с действующим пятилетним шенгеном, но сейчас уже все вынуждены оформлять визы по новым правилам.