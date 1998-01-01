Новости Минэкономразвития: Иностранный турпоток в Россию вырос в минувшем году на 40% К 2030 году планируется увеличить число иностранных гостей до 16 млн

Россию в январе-ноябре 2024 года посетили порядка 4 млн иностранных туристов, сообщают сегодня пресс-служба Минэкономразвития РФ и «Интерфакс». "За 11 месяцев 2024 года Россию посетили 4 млн иностранных туристов, что на 40% больше, чем за тот же период годом ранее. Это результат комплексной работы по продвижению туристического бренда России на новых рынках, улучшению условий въезда и инфраструктуры гостеприимства", - цитирует пресс-служба министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Он напомнил, что к 2030 году планируется увеличить количество поездок иностранных граждан в РФ в 4 раза, до 16 млн.



Как сообщает также пресс-служба, согласно опросу Центра развития международного туризма (ЦСР), 94% респондента в Иране, 91% – в ОАЭ, 89% – в Индии, 88% – в Саудовской Аравии, 78% – в Китае и Омане рассматривают Россию как перспективное туристическое направление. Большинство из них больше всего ценят уникальную природу, интересные города, достопримечательности, дружелюбие местных жителей и доступные цены.



Среди популярных направлений, помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, иностранцы выделяют Калининград, курорты Краснодарского края, города Северного Кавказа, "Золотого кольца", "Серебряного ожерелья", Сибири и Дальнего Востока.



Туристы из ОАЭ готовы потратить на путешествие за рубеж, в том числе в Россию, более 765 тыс. рублей на одного человека, а гости из Саудовской Аравии, Омана и Китая – порядка 300-385 тыс. рублей. Меньше могут себе позволить туристы из Ирана – около 120 тыс. рублей и Индии – более 72 тыс.В опросе ЦСР приняли участие 7 тыс. путешественников из Китая, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Омана старше 18 лет и с доходом выше среднего. Как мы сообщали ранее, по словам вице-президента АТОР по въездному туризму и генерального директора туроператора "Интурист" Александра Мусихина, "Как и предполагалось, в 2024 году бОльшую часть туристов составили путешественники из Китая. Кратно выросли прибытия из стран Ближнего Востока. По числу обслуженных туристов из таких стран, как Саудовская Аравия и ОАЭ показатели уже вышли на доковидный уровень. При этом некоторые рынки не оправдали ожиданий. Не так активно, как ожидалось, ездили, в частности, туристы из Индии, что объясняется дороговизной авиабилетов".



По данным туроператоров, странами, из которых в Россию чаще всего ездили туристы в 2024 году, стали Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман, Индонезия, Малайзия Таиланд, Индия, Иран, Турция, Болгария, Германия, Испания, Армения, Узбекистан. Чаще всего, по их иформации, иностранные туристы посещали Москву, Петербург, Мурманскую область, Сочи, Казань, Урал. /TOURBUS.RU

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