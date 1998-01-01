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16 января
Минэкономразвития: Иностранный турпоток в Россию вырос в минувшем году на 40%
К 2030 году планируется увеличить число иностранных гостей до 16 млн
Россию в январе-ноябре 2024 года посетили порядка 4 млн иностранных туристов, сообщают сегодня пресс-служба Минэкономразвития РФ и «Интерфакс».
"За 11 месяцев 2024 года Россию посетили 4 млн иностранных туристов, что на 40% больше, чем за тот же период годом ранее.
Это результат комплексной работы по продвижению туристического бренда России на новых рынках, улучшению условий въезда и инфраструктуры гостеприимства", - цитирует пресс-служба министра экономического развития РФ Максима Решетникова.
Меньше могут себе позволить туристы из Ирана – около 120 тыс. рублей и Индии – более 72 тыс.В опросе ЦСР приняли участие 7 тыс. путешественников из Китая, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Омана старше 18 лет и с доходом выше среднего.
Как мы сообщали ранее, по словам вице-президента АТОР по въездному туризму и генерального директора туроператора "Интурист" Александра Мусихина, "Как и предполагалось, в 2024 году бОльшую часть туристов составили путешественники из Китая. Кратно выросли прибытия из стран Ближнего Востока. По числу обслуженных туристов из таких стран, как Саудовская Аравия и ОАЭ показатели уже вышли на доковидный уровень.
При этом некоторые рынки не оправдали ожиданий. Не так активно, как ожидалось, ездили, в частности, туристы из Индии, что объясняется дороговизной авиабилетов".
Чаще всего, по их иформации, иностранные туристы посещали Москву, Петербург, Мурманскую область, Сочи, Казань, Урал.
/TOURBUS.RU
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