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15 января
Визовые центры VFS Global начали оформлять ETA-IL
С 1 января для посещения Израиля необходимо оформлять электронное разрешение на въезд (ETA-IL)
Оформить заявление на электронное разрешение на въезд в Израиль (ETA-IL) теперь можно в визовом центре VFS Global
С 1 января 2025 года для посещения Израиля необходимо оформлять электроное разрешение (ETA-IL) на въезд, включая заявителей из стран с безвизовым режимом, коей является Россия.
В России оформить данное электронное разрешение и оплатить сборы теперь можно в визовом центре VFS Global в Москве, являющимся уполномоченным официальным партнером посольства Израиля в России.
Прием посетителей в визовом центре VFS Global осуществляется без предварительной записи. Сборы могут быть оплачены в визовом центре наличными или банковской картой в рублях.
Напомним, что ранее Министерство туризма Израиля обратило внимание на участившиеся случаи мошенничества, связанные с оформлением разрешения на въезд в Израиль – ETA (Electronic Travel Authorization).
Мы призываем всех будущих путешественников быть предельно бдительными и проверять подлинность сайтов, прежде чем предоставлять личную информацию и совершать оплату».
/TOURBUS.RU
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