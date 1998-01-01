Визовые центры VFS Global начали оформлять ETA-IL

Оформить заявление на электронное разрешение на въезд в Израиль (ETA-IL) теперь можно в визовом центре VFS Global

С 1 января 2025 года для посещения Израиля необходимо оформлять электроное разрешение (ETA-IL) на въезд, включая заявителей из стран с безвизовым режимом, коей является Россия.

В России оформить данное электронное разрешение и оплатить сборы теперь можно в визовом центре VFS Global в Москве, являющимся уполномоченным официальным партнером посольства Израиля в России.

Прием посетителей в визовом центре VFS Global осуществляется без предварительной записи. Сборы могут быть оплачены в визовом центре наличными или банковской картой в рублях.

Напомним, что ранее Министерство туризма Израиля обратило внимание на участившиеся случаи мошенничества, связанные с оформлением разрешения на въезд в Израиль – ETA (Electronic Travel Authorization).



Сообщалось, что в в связи с новостями об изменении правил въезда в Израиль из стран, с которыми заключено соглашение о безвизовом режиме, мошенники активизировались, используя поддельные сайты для незаконного получения средств.



Министерство туризма Израиля заявило, что единственным сайтом для оформления разрешения ETA является официальный интернет-ресурс Управления народонаселения и миграции Израиля https://israel-entry.piba.gov.il.



Владимир Шкляр, полномочный министр Посольства Государства Израиль в РФ, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ отметил: «К сожалению, в поисковых системах сайты-двойники часто появляются на первых строчках, вводя в заблуждение потенциальных туристов.

Мы призываем всех будущих путешественников быть предельно бдительными и проверять подлинность сайтов, прежде чем предоставлять личную информацию и совершать оплату».



«ETA – не является визой. Соглашение о безвизовом режиме между Израилем и РФ продолжает действовать», - подчеркнул Владимир Шкляр

Сбор за его оформление составляет 25 шекелей, что приблизительно равно 700 российским рублям.

Министерство туризма Израиля настоятельно рекомендует всем, кто планирует посетить страну, оформлять ETA только на официальном сайте.

/TOURBUS.RU