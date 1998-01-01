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Сеть Azimut Hotels пришла на остров Сахалин

Новый «Azimut Апарт Отель Южно-Сахалинск» рассчитан на 262 номера и расположен в получасе езды от побережья Охотского моря

Сеть Azimut Hotels сегодня сообщила нам об открытии первого отеля под управлением гостиничной сети в столице Сахалинской области.

Как рассказали нашему порталу, «Azimut Апарт Отель Южно-Сахалинск», расположенный в юго-восточной части города, создан для ценителей уникальной природы Сахалина. По соседству с гостиницей находится лесная роща, в тридцатиминутной транспортной доступности – Охотское море с выходом в Тихий океан.

Международный аэропорт Южно-Сахалинска находится в 5 минутах езды, а крупнейший акватермальный комплекс города Аквасити и Ледовая арена в 10 минутах езды на машине.

Для любителей зимних видов спорта прямо в черте города расположен самый крупный горнолыжный курорт Дальнего Востока – Горный Воздух. Он включает 42 километра трасс различной степени сложности, а дорога от отеля до него займет всего 15 минут на машине.

К услугам гостей - 262 комфортабельных разнообразных варианта размещения: от студии (37 кв.м.) до трехкомнатных апартаментов (70 кв.м.). Шесть современных корпусов отеля оборудованы всем необходимым для хорошего отдыха и продуктивной работы.

В каждом апартаменте предусмотрена собственная кухня. На территории отеля расположены детская и спортивная площадки, парковка, предоставляются услуги прачечной.

Как напомниди нам в пресс-службе, Сахалинская область — это единственный регион РФ, расположенный только на островах.

Помимо самого Сахалина, в составе региона - ещё 58 островов, включая Курильские. Благодаря своей уникальности и развивающейся деловой активности, регион привлекает все больше туристов. Только за прошлый год Сахалин посетило большее полумиллиона гостей и ожидается, что этот поток будет расти с каждым годом.

Максим Бродовский, генеральный директор Azimut Hotels отметил, что «2024 год стал рекордным для Сахалина по количеству бизнес-туристов, что связано с проведением крупных событийных мероприятий федерального масштаба.

Уникальная география и развивающаяся бизнес-активность часто требуют большей длительности проживания, чем где-либо ещё в России, а значит, гостям региона необходимы соответствующие условия размещения.

Мы рады анонсировать открытие «Azimut Апарт Отель Южно-Сахалинск», который отвечает запросам как корпоративных путешественников, так и гостей, приезжающих семьями, большими компаниями или тех, кто решил остановиться на длительный период».

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено Azimut Hotels