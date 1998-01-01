«Аэрофлот» подвел итоги года

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в 2024 году вырос на 16,8%, до 55,3 млн человек, сообщила компания - на внутренних линиях перевезено 42,6 млн пассажиров (+12,8%), на международных - 12,7 млн (+32,7%).

Фактические показатели в целом соответствуют прогнозным: по итогам 2024 года руководство группы рассчитывало на перевозку порядка 55 млн человек, включая 42 млн внутри РФ и 12 млн на зарубежных рейсах.

Общий пассажирооборот стал больше на 20,8%, предельный - на 18%. Занятость кресел составила 89,6%, увеличившись на 2,1 процентного пункта.



Пассажиропоток группы за декабрь вырос на 7,4% в сравнении с тем же месяцем 2023 года, до 4 млн человек. Декабрьский рост, таким образом, стал самым сдержанным за весь прошлый год.

В январе показатель был на уровне 20,9%, в феврале - 23,2%, в марте - 21,2%, в апреле - 21,7%, в мае - 22,3%, в июне - 19,9%. В июле было зафиксировано замедление роста до 14,7%, в августе - до 13,4%. В сентябре перевозки выросли на 16,4%, в октябре - на 14,2%, в ноябре - на 11%.с



Авиакомпания "Аэрофлот" в декабре перевезла 2,2 млн пассажиров (+5,6%), пассажирооборот увеличился на 13,2%. За весь прошлый год пассажиропоток компании вырос на 19,3%, до 30,1 млн пассажиров, пассажирооборот - на 24,9%.



В 2025 году пассажиропоток группы может показать рост в пределах 5%, сообщал ранее директор департамента управления сетью и доходами "Аэрофлота" Иван Батанов.

У компании есть резерв для повышения эффективности использования авиапарка, пояснял он. Основным риском г-н Батанов называл неопределенность с техобслуживание авиадвигателей, - сообщает «Интерфакс».



"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.





Входящая в Группу авиакомпания "Победа" в 2024 году увеличила перевозки на 5%, до 13,7 млн человек, сообщила сегодня представитель компании журналистам.

"Средняя загрузка рейсов составила 95,1% - это рекордный показатель по итогам года за всю историю полетов компании", - отметила она.

На внутренних рейсах было перевезено более 11,6 млн человек. На международных - более 2 млн, что в 1,5 раза больше, чем в 2023 году, и составляет долю от общего объема перевозок в размере 14,6%.



О планах "Победы" увеличить трафик в этом году на 5% и сохранить долю международных рейсов на уровне 15% ранее сообщал гендиректор компании Дмитрий Тыщук. В 2025 году компания рассчитывает "как минимум сохранить достигнутый пассажиропоток этого года", отмечал он.



Зарубежная маршрутная сеть "Победы" в настоящее время включает рейсы в Армению, Турцию, ОАЭ, Узбекистан и Киргизию. Ранее компания также летала из Москвы и Санкт-Петербурга в Минск, но на осенне-зимний сезон (с ноября по апрель) рейсы были приостановлены.

Сейчас парк лоукостера сосостоит из 42 Boeing 737-800 с салонами только эконом-класса.

/TOURBUS.RU



