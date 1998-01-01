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15 января
«Аэрофлот» подвел итоги года
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в 2024 году вырос почти на 17%, при этом занятость кресел составила 90%
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в 2024 году вырос на 16,8%, до 55,3 млн человек, сообщила компания - на внутренних линиях перевезено 42,6 млн пассажиров (+12,8%), на международных - 12,7 млн (+32,7%).
Фактические показатели в целом соответствуют прогнозным: по итогам 2024 года руководство группы рассчитывало на перевозку порядка 55 млн человек, включая 42 млн внутри РФ и 12 млн на зарубежных рейсах.
В январе показатель был на уровне 20,9%, в феврале - 23,2%, в марте - 21,2%, в апреле - 21,7%, в мае - 22,3%, в июне - 19,9%. В июле было зафиксировано замедление роста до 14,7%, в августе - до 13,4%. В сентябре перевозки выросли на 16,4%, в октябре - на 14,2%, в ноябре - на 11%.с
У компании есть резерв для повышения эффективности использования авиапарка, пояснял он. Основным риском г-н Батанов называл неопределенность с техобслуживание авиадвигателей, - сообщает «Интерфакс».
Входящая в Группу авиакомпания "Победа" в 2024 году увеличила перевозки на 5%, до 13,7 млн человек, сообщила сегодня представитель компании журналистам.
/TOURBUS.RU
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