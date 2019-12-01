Новости

Георгий Мохов: «Ввведение турналога не всегда можно объяснить экономической логикой»

Турналог с 1 января ввели у себя уже 754 муниципальных образования в 63 регионах

По уточненным данным Российского союза туриндустрии, опубликованным сегодня пресс-службой РСТ, туристический налог с 1 января 2025 года ввели 754 муниципальных образования в 63 регионах РФ. К началу высокого сезона их число вполне может вырасти, так как в законе нет ограничения по срокам его принятия.

17 республик ввели налог в 189 муниципальных образованиях: Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Алтай, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карелия, Коми, Мордовия, Якутия, Осетия, Татарстан, Тыва, Удмуртия, Хакасия, Чечня. Не введен налог в Крыму, Чувашии и Марий Эл.

Решение о введении налога приняли также власти 8 краев в 67 муниципальных образованиях. Краснодарский край ввел налог в 15 муниципальных образованиях, Красноярский – в 5, Приморский – в 8, Ставропольский – в 21, Хабаровский – в 1, Камчатский – в 10, Пермский – в 1, Забайкальский – в 6. Алтайский край налог не вводит.

Четыре округа ввели налоги в 9 муниципальных образованиях. Из них Санкт-Петербург – лишь в одном из более 100 своих муниципальных образований, а также Еврейский, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Среди областей налог ввели 34 субъекта в 488 муниципальных образования. Всего в России 48 областей.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии, гендиректора юридического агентства «Персона Грата» Георгия Мохова, решение о введении турналога в каждом муниципальном образовании принимают местные органы власти. Он отметил, что в некоторых регионах поспешно принятые в октябре и ноябре распоряжения о туристическом налоге отменялись под давлением общественности, объединений в сфере туризма и гостиниц.

«В конце 2024 года в Налоговый кодекс внесли поправку, согласно которой региональные органы власти могут сами определить перечень гостиниц, кемпингов, баз отдыха и прочих объектов, которые должны платить туристические налог, и они по умолчанию считаются внесенными в единый реестр объектов классификации. Таким образом местным властям предоставляются самые широкие полномочия по определению плательщиков турналога», – пояснил он.

По мнению г-на Мохова, принимая решение о турналоге, местные власти не всегда руководствуются экономической логикой – имеет значение также человеческий фактор, личное отношение к этому вопросу.

«Турналог ввели наиболее значимые туристические дестинации, например, Краснодарский, Ставропольский края, имеющие морское побережье. Соответственно есть смысл говорить о том, что муниципальные власти здесь рассчитывают на серьезное пополнение бюджетов. При этом очень характерно, что Москва налог не ввела.

А, например, в Магаданской области лишь одно из девяти муниципальных образований – Ягодное – приняло соответствующее распоряжение, но вряд ли это можно как-то объяснить с точки зрения экономической логики», – говорит эксперт.

В июле 2024 года Госдума приняла закон, который вносит в Налоговый кодекс поправки, согласно которым курортный сбор с 1 января 2025 года заменяется на туристический налог. Он будет действовать на всей территории России, но решение о его взимании и размере в

В отличие от курортного сбора, туристический налог будут платить не туристы, а объекты размещения, входящие в соответствующий федеральный реестр – гостиницы, хостелы, санатории, кемпинги и глэмпинги.

Исключение делается для ведомственных и социальных учреждений. Закон пока также не распространяется на гостевые дома и апартаменты.

Ставка налога в 2025 году будет составлять 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки.

/TOURBUS.RU

