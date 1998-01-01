Новости Россияне в 2024 году поставили исторический рекорд по посещению Мальдив В минувшем году островное государство посетили 225,2 тыс. россиян, что на 7,7% больше, чем в 2023 году

Мальдивская иммиграционная служба выпустила статистический отчет за декабрь 2024 года. Как сообщают аналитики АТОР, в 2024 году российский турпоток на Мальдивы поставил исторический рекорд – 225 205 визитов. Это на 7,7% больше, чем в 2023 году и на 1,25% больше предыдущего рекорда 2021 года. Всего, согласно данным Иммиграционной службы Мальдивских островов, в 2024 году это небольшое государство в Индийском океане посетили 2 046 579 туристов, что на 8,94% больше, чем в 2023 году. Российский турпоток в первой половине 2024 года по большей части отставал от показателей 2023-го, или месячные показатели были примерно равны. Но он резко пошел в рост начиная с лета, и увеличил темпы прироста осенью и зимой. В итоге Мальдивам удалось поставить не только перекрыть объемы прошлого года, но и поставить новый исторический рекорд: 225 205 поездок. При этом в АТОР отмечают, что в статистике Пограничной службы ФСБ, которая будет скоро опубликована, количество поездок россиян на Мальдивы будет существенно меньше. Это связано с тем, что российские пограничники считают только посадочные талоны до первого пункта назначения, т.е. только тех, кто поехал на Мальдивы прямыми рейсами. Между тем, чуть меньше половины (порядка 45%) россиян прибывают на Мальдивы на стыковочных рейсах. Как правило, они летят через аэропорты ОАЭ, поэтому российская статистика неизбежно считает их частью турпотока в ОАЭ, а не на Мальдивы.

Из аналитики АТОР следует, что самые непопулярные месяцы у россиян для поездок на Мальдивы в 2024 году – май, а также июнь и сентябрь. Самые популярные – январь, февраль, март, июль и август и с октября по декабрь. Пик прибытий в 2024 году – октябрь, минимум – май. При сравнении с другими направлениями Азии и Индийского океана у Мальдивских островов заметна менее выраженная сезонность: Мальдивы в июле и августе показывают цифры турпотока, сравнимые с высоким зимним сезоном. Безусловно лидируют на Мальдивах по доле и абсолютной численности туристы из Китая. Из КНР на острова в 2024 году приехали 263 189 туристов (+40,6% по сравнению с 2023 годом). Россия – на втором месте после Китая среди ключевых въездных рынков Мальдивских островов (225 205 визитов, +7,7% по сравнению с 2023 годом). На третьем месте – Великобритания с 180 917 визитами граждан этой страны на Мальдивы (+16% к 2023 году). В ТОП-5 также вошли Германия (4 место, 156 608 визитов, +15,9% к 2023 году) и Италия (5 место, 145 609 визитов, +22,8% к 2023 году). А вот Индия, которая в 2023 году лидировала по объемам турпотока на Мальдивы и была их въездным рынком номер 1, в 2024 году – за пределами пятерки, на 6 позиции (130 488 визитов, минус 37,6% по сравнению с 2023 годом). Напомним, что такая потеря позиций индийского рынка объясняется политическим конфликтом между Мальдивами и Индией. Правительство Индии призвало своих граждан бойкотировать отдых на Мальдивах, и предложило тогда свою альтернативу – «индийские Мальдивы», Лакшадвипские острова. Также в десятку ключевых въездных рынков Мальдив по итогам 2024 года с показателями годового турпотока существенно меньше, чем 100 тыс. туристов (а именно 40-70 тыс.), вошли США, Франция, Испания и Швейцария. /TOURBUS.RU Источник: АТОР

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