Hurriet: Заметного роста российского турпотока в Турцию ждать не стоит

Представители турецкого турбизнеса обсуждают, какое влияние окажет на будущий сезон рост цен в стране и ослабление российской валюты

По прогнозам представителей гостиничного сообщества Турции, в 2025 году поток иностранных туристов в страну может вырасти, в первую очередь, за счет рынков Германии, Великобритании и Франции. Ждать заметного увеличения числа прибытий из России не стоит из-за продолжающегося роста цен на отдых в турецких отелях и слабого рубля, - сообщает сегодня RTN.

«Мы всегда говорили о высоком потенциале Турции и ее туристических возможностях. В долгосрочной перспективе страна может ежегодно принимать от 70 до 80 млн туристов. Для этого надо сосредоточиться на новых рынках. То, что мы сделали на рынке Великобритании, оказалось успешным, и это вполне может сработать в других странах. Когда-то Анталья привлекала всего 300-400 тыс. британских туристов.

Но благодаря усилиям Министерства туризма и профессионалов бизнеса, число британцев, отдыхающих в Турции, сначала выросло до 1,5 млн, а сегодня эта цифра достигает уже 4,5 млн», – сказал президент Федерации отельеров Турции (TUROFED) Эркан Ягджи газете Hürriyet.

Эксперт уверен, что активные рекламные кампании и тщательное планирование помогут Турции привлечь туристов из США и стран Юго-Восточной Азии. По словам Ягджи, сейчас отрасль будет сосредоточена, прежде всего, на привлечении туристов из Франции, Китая, Италии и США.

В свою очередь, президент Ассоциации отельеров и туроператоров Средиземноморья (AKTOB) Каан Кавалоглу заявил, что Анталья рассчитывает в 2025 году принять 18 млн. туристов. В этом году здесь побывало рекордное их число – 17,2 млн. Он также ожидает роста на таких рынках, как Германия и Великобритания, а среди наиболее перспективных растущих рынков называет Францию. При этом, по словам эксперта, вряд ли стоит рассчитывать на значительный рост числа туристов из России.

«Мы занимаемся туризмом в сложной геополитической ситуации. Из-за российско-украинского конфликта только Анталья потеряла 2-2,5 млн туристов. Иначе курорт в 2024 году очень легко преодолел бы отметку в 18,5 млн туристов», – пояснил он.

По словам некоторых турецких экспертов, одно из главных опасений в отношении российского рынка связано с растущими ценами на пляжный отдых внутри Турции и падающей покупательной способностью россиян. Именно это тормозит спрос, а не ограничения с оплатой по картам, так как большая часть российского потока – это организованные туристы, которые заранее оплачивают турпакеты дома и берут с собой немного наличных на мелкие расходы.

Президент Ассоциации турецких туристических агентств (TURSAB) Фируз Балыкая полагает, что эта тенденция может усилиться в 2025 году, и, чтобы избежать снижения потока из РФ, отелям надо подумать о минимизации потенциальных потерь на российском рынке, особенно учитывая конкуренцию с такими странами, как Египет, где цена отдыха на треть ниже, чем в Турции.

Cреди потенциальных точек роста туризма из России турецкие эксперты называют черноморские круизы. Развитие круизов входит в программу диверсификации въездного потока в Турцию. И здесь у страны тоже большие планы: в 2024 году был достигнут рекорд – 1,8 млн круизных пассажиров, а цель на 2025 год – 2,3 млн. При этом наибольший рост был зафиксирован в портах Мармариса и Черного моря. В портах Черного моря – Самсун, Амастра, Трабзон и Синоп – поток вырос в несколько раз.

/TOURBUS.RU