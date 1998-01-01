Новости Туризм: происшествия У пассажиров, прилетевших из ОАЭ, изъяли 56 кг дубайского шоколада/ Завершено следствие по делу об обмане 400 клиентов компании «Скай Тревел»/ Слон убил молодую туристку на юго-западе Таиланда

У пассажиров из ОАЭ изъяли 56 кг дубайского шоколада Таможенники в аэропорту Тюмени обнаружили у пассажиров из ОАЭ 256 плиток дубайского шоколада стоимостью около миллиона рублей, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС РФ).

"Два пассажира рейса из ОАЭ пытались ввезти более 56 кг дубайского шоколада – 72 и 184 плитки общей стоимостью 940 тыс. рублей. Возбуждено два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров)", - говорится в сообщении.



Как отметили в ФТС, мужчины признали, что кондитерские изделия были приобретены для розничной торговли в Тюмени, и подавать декларации на товар по установленной форме они не планировали.

В настоящее время судом рассмотрены материалы по одному делу об административном правонарушении, назначено наказание в виде конфискации 72 плиток. В отношении второй партии решение судебными органами пока не принято.



Дубайский шоколад - десерт из шоколада, слоеного теста, кунжутной пасты тахини и фисташек, рецепт которого был придуман в 2021 году в Дубае. Напоминает по вкусу фисташковую халву в шоколаде. Десерт стал очень популярным и в самом эмирате, и во всем мире. Во многих странах производятся аналоги дубайского шоколада, а туристы едут в Дубай специально для того, чтобы попробовать настоящий продукт и увезти его домой в виде сувенира, - сообщает «Интерфакс». Купить шоколад в Дубае можно только онлайн и только в определенные дни, что дополнительно повышает интерес к нему потребителей. Завершено следствие по делу об обмане 400 клиентов компании «Скай Тревел» В Приморском крае завершено следствие по уголовному делу против директора туристической компании "Скай Тревел" и двух сотрудников, обвиняемых в мошенничестве, сообщает следственное управление СКР по региону.

"Организатору Анне Беляевой и двум пособницам предъявлено обвинение в совершении мошенничества в отношении 400 граждан (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.



По версии следствия, с 2018 года по 2023 год Беляева заключала с гражданами договоры от имени турагентства об оказании услуг, в том числе по приобретению авиабилетов. При этом, полагает следствие, она не собиралась выполнять обязательства. Граждане платили деньги, получали от организатора и двух сотрудников квитанции к приходным кассовым ордерам, однако услуги не были оказаны.

Как считает следствие, нанесенный пострадавшим ущерб оценивается почти в 25 млн рублей.



Как отмечается в сообщении, фигурантки признали свою вину, частично возместили ущерб. Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела.

Ранее сообщалось, что заявления от пострадавших в результате мошеннических действий сотрудников "Скай Тревел" поступали из многих регионов РФ. Слон убил молодую туристку на юго-западе Таиланда Испанская туристка в Таиланде погибла после того, как слон пронзил ее бивнем во время процедуры мытья, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел на острове Яояй в юго-западной части страны, в центре по уходу за слонами Ко-Яо. 22-летняя девушка вместе со своим молодым человеком участвовали в процедуре мытья слонов. В момент, когда она проходила мимо одного из животных, он неожиданно вонзил в нее бивень. Позже девушка скончалась от полученных травм.



Мытье слонов щетками на длинных ручках, а затем ополаскивание в водоеме – популярное развлечение для туристов, посещающих центры содержания слонов в Таиланде. Как отмечают эксперты, трагедия могла произойти из-за стресса, которое переживало животное в условиях жизни вне естественной среды обитания и постоянного общения с туристами.

/TOURBUS.RU







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